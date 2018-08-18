Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20
Оцените перспективы размещения
на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.
Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).
Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.
Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.
Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10%
Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20
Отлічніє новини!!!
Респект, ти б ще посилання давав, ціни б тобі не було )))
По факту там не закон, а законопроект. Ну и если примут - чтобы деньги взялись, нужно, чтобы кто-то купил эти ОВГЗ. Последний месяц общий объем ОВГЗ по сумме долга сокращается. Сбрасывают, фактически, все - и нерезиденты, и госбанки, и комбанки, и даже физики. Как будет дальше - посмотрим. В целом инициатива неплохая. Вопрос реализации в существующих экономических реалиях
Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
До речі, щодо айтішників:
Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU. Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/
Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
Чим краще у провінції - тим краще в центрі. Пишу про це на форумі останні 15 років. Бл... 15 років:-(
уже пішов відлив: демографія, корки на дорогах, нікчемний ГТ, уставші мости, локдауни ,Польща ...
Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20
Оцените перспективы размещения
на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.
Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).
Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.
Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.
Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10%
Возле дома с афроукраинцем была земля Геоса. Строительство началось, бронь квартир была открыта,но, как в пресс-релизе уведомил Геос, что отдельные прокуроры, используя свое положение, требовали крупные суммы денег, или что то в этом духе. С тех пор остановка
Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»
кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20
Оцените перспективы размещения
на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.
Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).
Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.
Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.
Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10%