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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71527153715471557156>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:13

  unicdima написав:По місту борди висять - Unit квітень місяць іновацій знижки до 17%
в грудні в них було- В UNIT.HOME ПРИЙШЛА ЗИМА, А РАЗОМ З НЕЮ ЗНИЖКИ НА КВАРТИРИ ДО -17%

Нарешті!

2 всі.

Для розширення кругозору. Чому імпатека призведе до здорожчання



ЗображенняЗображення

Це у файні на 2023 рік.
Шо там у юніті?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:20

  Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20

Оцените перспективы размещения
на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.

Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).

Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.

Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.

Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10%

https://news.finance.ua/ru/news/-/49110 ... 16-mln-grn
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:25

  zРадио написав:
  change_pm написав:
  Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20

Отлічніє новини!!!

Респект, ти б ще посилання давав, ціни б тобі не було )))


По факту там не закон, а законопроект. Ну и если примут - чтобы деньги взялись, нужно, чтобы кто-то купил эти ОВГЗ. Последний месяц общий объем ОВГЗ по сумме долга сокращается. Сбрасывают, фактически, все - и нерезиденты, и госбанки, и комбанки, и даже физики. Как будет дальше - посмотрим. В целом инициатива неплохая. Вопрос реализации в существующих экономических реалиях

https://biz.censor.net/news/3259500/rad ... niya_jilem

пихнуть аблігації Газмясу або Бегемоту чи Ощаду з Ексімпом, ділов то
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:27

  change_pm написав:
  plugatyrev написав:ну если уже мухи из киева собрались,то ...по чем там доска необрезная?...

і тутай все хрє...во (((

Зображення

ну тут ты перестарался с этими заморскими палками :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:28

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)


До речі, щодо айтішників:

Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU.
Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни
https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/

Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)



Чим краще у провінції - тим краще в центрі. Пишу про це на форумі останні 15 років.
Бл... 15 років:-(

уже пішов відлив: демографія, корки на дорогах, нікчемний ГТ, уставші мости, локдауни ,Польща ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:31

  Serg-ik написав:
  Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20

Оцените перспективы размещения
на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.

Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).

Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.

Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.

Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10%

https://news.finance.ua/ru/news/-/49110 ... 16-mln-grn

в октябре за зеленый 40? 45? :oops:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:в октябре за зеленый 40? 45?

не знаю

Подсолнечное масло дороже, чем в Польше
АТБ впервые извинялся за поднятие цен
Налоговики оборзели, целенаправлено отбирают НДС: анализ ситуации по нескольким городам Украины
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:36

  Первый написав:Це у файні на 2023 рік.
Шо там у юніті?

Очередные скидки -17%. Скидки на скидки. Боятся осени, боятся Зрадио.
Правда ценник все равно к 3хе за метр подбирается. Но это просто дорожай дериватива. К росту цен на недвигу отношения не имеет :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:41

  foxluck написав:У какого застройщика интересно забрали землю ?
"У забудовника ділянок на Казимира Малевича відсудили землі на 35 мільйонів — прокуратура "
https://kyiv.media/news/u-zabudovnyka-d ... rokuratura

Возле дома с афроукраинцем была земля Геоса. Строительство началось, бронь квартир была открыта,но, как в пресс-релизе уведомил Геос, что отдельные прокуроры, используя свое положение, требовали крупные суммы денег, или что то в этом духе. С тех пор остановка
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:41

  plugatyrev написав:
  Serg-ik написав:
  Олежан написав:Рада разрешила выпустить целевые ОВГЗ на 20 миллиардов. Все — для «Доступной ипотеки»

кто не успел на старт рокета, ждут следующую через лет 15-20

Оцените перспективы размещения
на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек в бюджет 1,59 млрд гривен (в эквиваленте). Это на полмиллиарда больше, чем на прошлой неделе, но гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн.

Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в национальной валюте (со сроком обращения шесть месяцев, один год и полтора года) и один выпуск долларовых ОВГЗ (два года).

Гривневых облигаций Минфин смог продать только на 216 млн грн (со сроком погашения через шесть месяцев – на 139 млн грн, через год – на 72 млн грн, через полтора года – на 6 млн грн) из-за падения спроса на них. Ведомство удовлетворило все поданные заявки.

Объем продаж 12-месячных бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз (до 285 млн грн) сократился еще в четыре раза – до 71,6 млн грн, а 20-месячных – обвалился в 5,9 млн грн с 179,3 млн грн неделю назад.

Средневзвешенная доходность шестимесячных ОВГЗ снижена на 0,52% – до 8,07%. Ставки по ОВГЗ с погашением через год и полтора остались неизменными – 10,75% и 11,10%

https://news.finance.ua/ru/news/-/49110 ... 16-mln-grn

в октябре за зеленый 40? 45? :oops:


Мені сьогодні таксист сказав що буде -+ 50 грн за долар.
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