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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7153715471557156>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:43

  hume написав:
  foxluck написав:У какого застройщика интересно забрали землю ?
"У забудовника ділянок на Казимира Малевича відсудили землі на 35 мільйонів — прокуратура "
https://kyiv.media/news/u-zabudovnyka-d ... rokuratura

Возле дома с афроукраинцем была земля Геоса. Строительство началось, бронь квартир была открыта,но, как в пресс-релизе уведомил Геос, что отдельные прокуроры, используя свое положение, требовали крупные суммы денег, или что то в этом духе. С тех пор остановка


У -+ тій локації хтось активно копає. Техніки нагнали шо капець. Скоро вулиця моє вияв буде авеню новобуд
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Очередные скидки -17%. Скидки на скидки. Боятся осени, боятся Зрадио.
Правда ценник все равно к 3хе за метр подбирается. Но это просто дорожай дериватива.

ценник не подбирается. Его переписывает конкретный продавец.
Было 1100 2 года назад. Теперь 1700-1800?
Они профессионалы, им видней
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из обсуждений Юнита
----
Брал себе другую планировку. Специально по совету ОП под подележку. Менеджер сказала, комплекс для жизни берут слабо, будет чисто арендный городок.
Дала пару дельных советов, как делить мою планировку. Потому и взял именно в Юните. До этого смотрел в сторону других ЖК.----))
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:48

  Первый написав:
  hume написав:[
У -+ тій локації хтось активно копає. Техніки нагнали шо капець. Скоро вулиця моє вияв буде авеню новобуд

100%. Практически вся в промзоне, которая уходит под снос.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:06

  hume написав:Из обсуждений Юнита
----
Брал себе другую планировку. Специально по совету ОП под подележку. Менеджер сказала, комплекс для жизни берут слабо, будет чисто арендный городок.
Дала пару дельных советов, как делить мою планировку. Потому и взял именно в Юните. До этого смотрел в сторону других ЖК.----))

Это злобные тролли пытаются нормальным инвесторам Юнита жизнь отравить. Вы бы купили Юнит под аренду?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:06

  hume написав:
  Первый написав:
  hume написав:[
У -+ тій локації хтось активно копає. Техніки нагнали шо капець. Скоро вулиця моє вияв буде авеню новобуд

100%. Практически вся в промзоне, которая уходит под снос.


Мені подобається
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:09

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Очередные скидки -17%. Скидки на скидки. Боятся осени, боятся Зрадио.
Правда ценник все равно к 3хе за метр подбирается. Но это просто дорожай дериватива.

ценник не подбирается. Его переписывает конкретный продавец.
Было 1100 2 года назад. Теперь 1700-1800?
Они профессионалы, им видней

Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:21

Варшавский Мордор, посимпотнее Киевского будет:
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mordor_(Warszawa)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:35

  airmax78 написав:Это злобные тролли пытаются нормальным инвесторам Юнита жизнь отравить. Вы бы купили Юнит под аренду?

Я уже ничему не удивляюсь.

Мало ли неадекватов
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).
так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.
А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль. Поскольку концептуально ничего не изменилось в ФТ, то люди просто оплатят дорогое зарубежное обучение детей Никонова. Их у него не мало- семеро. Ну и очередная "суперпродажница" купит себе тачку за 70 куе.
Serg-ik
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  #<1 ... 7153715471557156>
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