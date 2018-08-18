Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Возле дома с афроукраинцем была земля Геоса. Строительство началось, бронь квартир была открыта,но, как в пресс-релизе уведомил Геос, что отдельные прокуроры, используя свое положение, требовали крупные суммы денег, или что то в этом духе. С тех пор остановка
У -+ тій локації хтось активно копає. Техніки нагнали шо капець. Скоро вулиця моє вияв буде авеню новобуд
Из обсуждений Юнита ---- Брал себе другую планировку. Специально по совету ОП под подележку. Менеджер сказала, комплекс для жизни берут слабо, будет чисто арендный городок. Дала пару дельных советов, как делить мою планировку. Потому и взял именно в Юните. До этого смотрел в сторону других ЖК.----))
hume написав:Из обсуждений Юнита ---- Брал себе другую планировку. Специально по совету ОП под подележку. Менеджер сказала, комплекс для жизни берут слабо, будет чисто арендный городок. Дала пару дельных советов, как делить мою планировку. Потому и взял именно в Юните. До этого смотрел в сторону других ЖК.----))
Это злобные тролли пытаются нормальным инвесторам Юнита жизнь отравить. Вы бы купили Юнит под аренду?
airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря). так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше. А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль. Поскольку концептуально ничего не изменилось в ФТ, то люди просто оплатят дорогое зарубежное обучение детей Никонова. Их у него не мало- семеро. Ну и очередная "суперпродажница" купит себе тачку за 70 куе.