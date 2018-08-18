RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7153715471557156

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:37

Сержик, сколько Вашему старшему ребенку лет?
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 09.08.15
Подякував: 493 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:41

airmax78
Звичайно не бажаю! Але з КРЖН вийшов в кінці 20 року, тепер тільки ЛРЖН...

Разом з Успіхом, чекаємо досягнень від Ріелу і нової Аустро-Угорщини чи РП)))
change_pm
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:43

Natt Забудем обо мне. Ок? Достаточно поучений и сожалений о чужих "неудачах". Я не завидую Вашей загорородной квартире и Вы мне не "завидуйте" :-)
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12069
З нами з: 10.06.11
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:49

  Serg-ik написав:Natt Забудем обо мне. Ок? Достаточно поучений и сожалений о чужих "неудачах". Я не завидую Вашей загорородной квартире и Вы мне не "завидуйте" :-)

думаєш, хоче всиновити твою котлєтку Грантів?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24104
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Флайман бдит. Тут же приревновал.
airmax78
 
Повідомлень: 38283
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4624 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).
так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.
А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль. Поскольку концептуально ничего не изменилось в ФТ, то люди просто оплатят дорогое зарубежное обучение детей Никонова. Их у него не мало- семеро. Ну и очередная "суперпродажница" купит себе тачку за 70 куе.

Сейчас - согласен. По сегодняшним ценникам покупать стремно. На будущее, Серж: все большие комнаты - это, конечно, хорошо. Но по минимуму - достаточно хотя бы одной большой общей кухни студии. Детские могут быть 12-15м - это нормально. Спальня 15м - это нормально. Хотите там же работать - тогда лучше 20м. 2 полноценных санузла - вот это из э маст.
airmax78
 
Повідомлень: 38283
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4624 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7153715471557156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2014, 2015, 2016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20152 3475903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 12:53
1234567
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21449
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.