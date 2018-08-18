|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:37
Сержик, сколько Вашему старшему ребенку лет?
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1772
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:41
airmax78
Звичайно не бажаю! Але з КРЖН вийшов в кінці 20 року, тепер тільки ЛРЖН...
Разом з Успіхом, чекаємо досягнень від Ріелу і нової Аустро-Угорщини чи РП)))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3349
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:43
Natt
Забудем обо мне. Ок? Достаточно поучений и сожалений о чужих "неудачах". Я не завидую Вашей загорородной квартире и Вы мне не "завидуйте"
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12069
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:49
Serg-ik написав:Natt
Забудем обо мне. Ок? Достаточно поучений и сожалений о чужих "неудачах". Я не завидую Вашей загорородной квартире и Вы мне не "завидуйте"
думаєш, хоче всиновити твою котлєтку Грантів?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24104
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1232 раз.
- Подякували: 1854 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:57
А Флайман бдит. Тут же приревновал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38283
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 4624 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:01
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).
так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.
А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль. Поскольку концептуально ничего не изменилось в ФТ, то люди просто оплатят дорогое зарубежное обучение детей Никонова. Их у него не мало- семеро. Ну и очередная "суперпродажница" купит себе тачку за 70 куе.
Сейчас - согласен. По сегодняшним ценникам покупать стремно. На будущее, Серж: все большие комнаты - это, конечно, хорошо. Но по минимуму - достаточно хотя бы одной большой общей кухни студии. Детские могут быть 12-15м - это нормально. Спальня 15м - это нормально. Хотите там же работать - тогда лучше 20м. 2 полноценных санузла - вот это из э маст.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 38283
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 4624 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20152
|3475903
|
|
|488
|215527
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21449
|
|