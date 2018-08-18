airmax78 написав: Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ

неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль. Поскольку концептуально ничего не изменилось в ФТ, то люди просто оплатят дорогое зарубежное обучение детей Никонова. Их у него не мало- семеро. Ну и очередная "суперпродажница" купит себе тачку за 70 куе.