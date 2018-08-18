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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:50
plugatyrev написав:
а каклеты?
Если кухня-студия метров 20, нормально жарятся каклеты под вытяжкой. Не каждый же вечер их жарить то
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Faceless
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Додано: Сер 14 кві, 2021 15:20
airmax78 написав:
Ставите зеркало во всю стену. Чуть больше тратитесь на трансформируемую мебель.
умничае(шь)те?
сколько на зеркала уже потратили?
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Serg-ik
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Додано: Сер 14 кві, 2021 15:34
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).
так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.
А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль...
Странные рассуждения. Вы могли бы продать этот объект, хотя бы по 1500, а то и по 1700. Сейчас все стройматериалы дорожают, а дома не из г... и палок строятся. Да и не только стройматериалы- все дорожает и на фоне этого кто-то ждёт удешевления недвижимости? Типа метр квадратный по стоимости бутылки подсолнечного масла? Хотя если быть точнее это все не дорожает, а деньги дешевеют и гривна и доллары
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Елена8
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