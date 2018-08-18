Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря). так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше. А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль...
Странные рассуждения. Вы могли бы продать этот объект, хотя бы по 1500, а то и по 1700. Сейчас все стройматериалы дорожают, а дома не из г... и палок строятся. Да и не только стройматериалы- все дорожает и на фоне этого кто-то ждёт удешевления недвижимости? Типа метр квадратный по стоимости бутылки подсолнечного масла? Хотя если быть точнее это все не дорожает, а деньги дешевеют и гривна и доллары
airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря). так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше. А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль...
Странные рассуждения. Вы могли бы продать этот объект, хотя бы по 1500, а то и по 1700. Сейчас все стройматериалы дорожают, а дома не из г... и палок строятся. Да и не только стройматериалы- все дорожает и на фоне этого кто-то ждёт удешевления недвижимости? Типа метр квадратный по стоимости бутылки подсолнечного масла? Хотя если быть точнее это все не дорожает, а деньги дешевеют и гривна и доллары
якщо тримати на депозитах, крипті, нерухомості ... то такий портфель тяжко сказати що дорожає ... але воно в ВП краще видно
Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)
Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
До речі, щодо айтішників:
Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU. Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/
Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)
Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?
а що там КМДА з Вєтальом порішала сьогодні? Комендантська година? Чи карантин - всьо, в метро без перепусток?
Добрый день, уважаемые форумчане. Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры. Суд уже выиграл, дали выконавчий лист. Но не знаю какой пакет документов необходимо отправлять в казначейство. Позвонил. Сказали отправлять заявление, выконавчий лист, ухвалу и подання с пенсионного. Но проблема в том, что подання с пенсионного у меня нет. Раньше была инструкция о том, как вернуть этот %, но ее почему-то скрыли на сайте одного юриста (наверное все ей пользовались).
Подскажите, пожалуйста, может кто знает в какой форме пишется заявление в казначейство и какие сопроводительные документы нужно отправлять?
Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане. Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры. Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить. А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ... А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане. Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры. Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить. А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ... А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
податкова могла би не позоритися ... але Лібо одобряє здирництво державою