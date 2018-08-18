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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7155715671577158>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:а каклеты?

Если кухня-студия метров 20, нормально жарятся каклеты под вытяжкой. Не каждый же вечер их жарить то
Faceless
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2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ставите зеркало во всю стену. Чуть больше тратитесь на трансформируемую мебель.

умничае(шь)те?
сколько на зеркала уже потратили?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:34

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).
так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.
А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль...

Странные рассуждения. Вы могли бы продать этот объект, хотя бы по 1500, а то и по 1700. Сейчас все стройматериалы дорожают, а дома не из г... и палок строятся. Да и не только стройматериалы- все дорожает и на фоне этого кто-то ждёт удешевления недвижимости? Типа метр квадратный по стоимости бутылки подсолнечного масла? Хотя если быть точнее это все не дорожает, а деньги дешевеют и гривна и доллары
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:49

  Елена8 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Эх, Серж, с каким бы удовольствием Вы сейчас наблюдали бы за этой "перерисовкой" ценников профессионалами в ОП, сидя в своей уютной трешке в ФТ
неа, этого не было бы. Денег на ремонт не было даже по тем ценам. И у меня есть нынешний опыт "сидения" в квартире с маленькими комнатами-не нравится ( мягко говоря).
так что не жалею о ФТ с её перегородками 2 по 10 см, и дешевеющим фасадом от 6 этажа и выше.
А тех, кто сейчас возьмет по 1700 вместо 1100 , искренне жаль...

Странные рассуждения. Вы могли бы продать этот объект, хотя бы по 1500, а то и по 1700. Сейчас все стройматериалы дорожают, а дома не из г... и палок строятся. Да и не только стройматериалы- все дорожает и на фоне этого кто-то ждёт удешевления недвижимости? Типа метр квадратный по стоимости бутылки подсолнечного масла? Хотя если быть точнее это все не дорожает, а деньги дешевеют и гривна и доллары

якщо тримати на депозитах, крипті, нерухомості ... то такий портфель тяжко сказати що дорожає ... але воно в ВП краще видно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:52

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Тут писали що діти хочуть стати айтішніками замість космонавтів:-)

Зи. Доброго ранку. Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)


До речі, щодо айтішників:

Рейтинг лучших городов Украины. Результаты масштабного исследования DOU.
Ивано-Франковск — лучший город Украины. Киев вылетел за пределы первой пятерки. Худший — Кропивницкий. В Харькове лучшее образование в стране, а Винница - самый комфортный город для жизни
https://businessviews.com.ua/ru/ratings ... ainy-2318/

Вибачте якщо комусь підправив настрій:-)

Отличный рейтинг. Ты куда переезжаешь: в Ивано-Франковск или в Винницу?

а що там КМДА з Вєтальом порішала сьогодні?
Комендантська година?
Чи карантин - всьо, в метро без перепусток?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Елена8 написав:Сейчас все стройматериалы дорожают,
значит близок час, когда гривна хорошо подешевеет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:15

  Serg-ik написав:
  Елена8 написав:Сейчас все стройматериалы дорожают,
значит близок час, когда гривна хорошо подешевеет

И не только гривна. Курс остаётся +- стабильным потому что гривна дешевеет синхронно с $
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист. Но не знаю какой пакет документов необходимо отправлять в казначейство.
Позвонил. Сказали отправлять заявление, выконавчий лист, ухвалу и подання с пенсионного. Но проблема в том, что подання с пенсионного у меня нет.
Раньше была инструкция о том, как вернуть этот %, но ее почему-то скрыли на сайте одного юриста (наверное все ей пользовались).

Подскажите, пожалуйста, может кто знает в какой форме пишется заявление в казначейство и какие сопроводительные документы нужно отправлять?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:33

  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:35

  Libo написав:
  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(

податкова могла би не позоритися ... але Лібо одобряє здирництво державою
flyman
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