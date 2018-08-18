Додано: Сер 14 кві, 2021 16:22

Добрый день, уважаемые форумчане.

Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.

Суд уже выиграл, дали выконавчий лист. Но не знаю какой пакет документов необходимо отправлять в казначейство.

Позвонил. Сказали отправлять заявление, выконавчий лист, ухвалу и подання с пенсионного. Но проблема в том, что подання с пенсионного у меня нет.

Раньше была инструкция о том, как вернуть этот %, но ее почему-то скрыли на сайте одного юриста (наверное все ей пользовались).



Подскажите, пожалуйста, может кто знает в какой форме пишется заявление в казначейство и какие сопроводительные документы нужно отправлять?