RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7155715671577158

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:35

  Libo написав:
  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(

Не лень
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 31.03.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02

  Libo написав:
  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(


в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 13.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7155715671577158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2014, 2015, 2016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20152 3475993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 12:53
1234567
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215529
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21450
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.