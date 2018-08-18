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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:35
Libo написав: Любопытный написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
Не лень
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Любопытный
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02
Libo написав: Любопытный написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
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