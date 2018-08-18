RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7156715771587159>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:35

  Libo написав:
  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(

Не лень
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 31.03.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02

  Libo написав:
  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(


в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 13.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:12

  Slon_Nosov написав:в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?

А что мешает, покупая недвигу за 150 000$ уплатить налоги и отдать 1500$ матери ?
Жадность ?

ИЧСХ, те кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5806
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди


абсолютно ничего не мешает, собственно налоги и были уплачены в полном обьеме от фактической цены квартиры. родители не нуждаются...
но поскольку это первая приобретенная квартира имеет место возврат 1%, но на практике еще тот хобот. на то и расчет! было бы честнее отменить этот закон, все равно для обычных людей он не работает.

не нужно подменять понятия там где это не уместно. ладно бы я перепродавал квартиры ради спекуляций, но тут покупка для проживания. причем первая в жизни. и зарплата у меня официальная и налогов вроде плачу немало если что...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 13.07.09
Подякував: 523 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так що лохдаун аж до 30.04.21?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24111
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:34

  Slon_Nosov написав:
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?


Кроме твоей матери, у которой есть ты, есть и другие пожилые люди, которым некому помочь. Я не об обязанности, я о морали и о гражданской сознательности.
Пенсионный и военный сбор надо платить, чтоб гордиться собой перед своими детьми и внуками. Они через 100 лет будут вспоминать тебя с уважением - мой дед, несмотря на тяжелые времена, всегда помогал старым людям и военным, которые боронили в те грозные времена нашу милую Украину от русской сволочи. :?
Такая добрая память о тебе стоит намного больше, чем этот вшивый процент. :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9603
З нами з: 14.11.11
Подякував: 383 раз.
Подякували: 4202 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40

  Любопытный написав:
  Libo написав:
  Любопытный написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.


Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
:(

Не лень


по поводу судда поддержу - всё верно делаете, дрючить надо это государство, чтобы оно выполняло свои функции.

а либо - это троль, каникулы у них сейчас
baraka
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 09.10.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:41

  Libo написав:
  Slon_Nosov написав:
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?


Кроме твоей матери, у которой есть ты, есть и другие пожилые люди, которым некому помочь. Я не об обязанности, я о морали и о гражданской сознательности.
Пенсионный и военный сбор надо платить, чтоб гордиться собой перед своими детьми и внуками. Они через 100 лет будут вспоминать тебя с уважением - мой дед, несмотря на тяжелые времена, всегда помогал старым людям и военным, которые боронили в те грозные времена нашу милую Украину от русской сволочи. :?
Такая добрая память о тебе стоит намного больше, чем этот вшивый процент. :!:


Чуть не прослезился.
Есть идея - на памятниках писать - он платил налоги полностью. Ну чтобы память не выветривалась.
vano80
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:46

  baraka написав:по поводу судда поддержу - всё верно делаете, дрючить надо это государство, чтобы оно выполняло свои функции.

а либо - это троль, каникулы у них сейчас


Тяжело в одном государстве, в одном доме с такими шариковыми... :(
Вот они и "дрючат", то нассут в лифте, то насрут под дверью. :oops:
Может их дети будут уже капельку умнее. :roll:
Навоз. Скотина. Мужики. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9603
З нами з: 14.11.11
Подякував: 383 раз.
Подякували: 4202 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:51

  vano80 написав:Чуть не прослезился.
Есть идея - на памятниках писать - он платил налоги полностью. Ну чтобы память не выветривалась.


Не надо писать на памятниках о добрых делах. Они должны оставаться в памяти. Нормальный был человек или мелкий жлобок, который по процентику тырил где мог, и срать хотел на остальных. :x
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9603
З нами з: 14.11.11
Подякував: 383 раз.
Подякували: 4202 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7156715771587159>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2014, 2015, 2016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20152 3476040
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 12:53
1234567
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215531
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21452
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18081)
14.04.2021 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.