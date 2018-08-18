Додано: Сер 14 кві, 2021 17:34

Slon_Nosov написав:

в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...

к чему такие широкие жесты? в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...к чему такие широкие жесты?

Кроме твоей матери, у которой есть ты, есть и другие пожилые люди, которым некому помочь. Я не об обязанности, я о морали и о гражданской сознательности.Пенсионный и военный сбор надо платить, чтоб гордиться собой перед своими детьми и внуками. Они через 100 лет будут вспоминать тебя с уважением - мой дед, несмотря на тяжелые времена, всегда помогал старым людям и военным, которые боронили в те грозные времена нашу милую Украину от русской сволочи.Такая добрая память о тебе стоит намного больше, чем этот вшивый процент.