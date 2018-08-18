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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:35
Libo написав: Любопытный написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
Не лень
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Любопытный
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02
Libo написав: Любопытный написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:12
Slon_Nosov написав:
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
А что мешает, покупая недвигу за 150 000$ уплатить налоги и отдать 1500$ матери ?
Жадность ?
ИЧСХ, те кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди
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pesikot
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:23
pesikot написав:
кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди
абсолютно ничего не мешает, собственно налоги и были уплачены в полном обьеме от фактической цены квартиры. родители не нуждаются...
но поскольку это первая приобретенная квартира имеет место возврат 1%, но на практике еще тот хобот. на то и расчет! было бы честнее отменить этот закон, все равно для обычных людей он не работает.
не нужно подменять понятия там где это не уместно. ладно бы я перепродавал квартиры ради спекуляций, но тут покупка для проживания. причем первая в жизни. и зарплата у меня официальная и налогов вроде плачу немало если что...
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:33
так що лохдаун аж до 30.04.21?
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flyman
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:34
Slon_Nosov написав:
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
Кроме твоей матери, у которой есть ты, есть и другие пожилые люди, которым некому помочь. Я не об обязанности, я о морали и о гражданской сознательности.
Пенсионный и военный сбор надо платить, чтоб гордиться собой перед своими детьми и внуками. Они через 100 лет будут вспоминать тебя с уважением - мой дед, несмотря на тяжелые времена, всегда помогал старым людям и военным, которые боронили в те грозные времена нашу милую Украину от русской сволочи.
Такая добрая память о тебе стоит намного больше, чем этот вшивый процент.
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Libo
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40
Любопытный написав: Libo написав: Любопытный написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
Не лень
по поводу судда поддержу - всё верно делаете, дрючить надо это государство, чтобы оно выполняло свои функции.
а либо - это троль, каникулы у них сейчас
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baraka
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:41
Libo написав: Slon_Nosov написав:
в моем случае "выброшенные" 1500$, предпочел бы отдать лично матери...
к чему такие широкие жесты?
Кроме твоей матери, у которой есть ты, есть и другие пожилые люди, которым некому помочь. Я не об обязанности, я о морали и о гражданской сознательности.
Пенсионный и военный сбор надо платить, чтоб гордиться собой перед своими детьми и внуками. Они через 100 лет будут вспоминать тебя с уважением - мой дед, несмотря на тяжелые времена, всегда помогал старым людям и военным, которые боронили в те грозные времена нашу милую Украину от русской сволочи.
Такая добрая память о тебе стоит намного больше, чем этот вшивый процент.
Чуть не прослезился.
Есть идея - на памятниках писать - он платил налоги полностью. Ну чтобы память не выветривалась.
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vano80
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:46
baraka написав:
по поводу судда поддержу - всё верно делаете, дрючить надо это государство, чтобы оно выполняло свои функции.
а либо - это троль, каникулы у них сейчас
Тяжело в одном государстве, в одном доме с такими шариковыми...
Вот они и "дрючат", то нассут в лифте, то насрут под дверью.
Может их дети будут уже капельку умнее.
Навоз. Скотина. Мужики.
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Libo
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:51
vano80 написав:
Чуть не прослезился.
Есть идея - на памятниках писать - он платил налоги полностью. Ну чтобы память не выветривалась.
Не надо писать на памятниках о добрых делах. Они должны оставаться в памяти. Нормальный был человек или мелкий жлобок, который по процентику тырил где мог, и срать хотел на остальных.
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Libo
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