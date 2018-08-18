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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:53
Любопытный написав: Libo написав: Любопытный написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник у меня вопрос касательно возврата 1% уплаченного в ПФ при покупке первой квартиры.
Суд уже выиграл, дали выконавчий лист.
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
Не лень
Отже, для фактичного отримання грошових коштів, стягнутих судом, стягувач, після отримання позитивного рішення суду, повинен отримати виконавчий лист. Після цього, якщо боржник самостійно не сплачує грошові кошти, стягувач подає виконавчий лист для примусового виконання до органів державної виконавчої служби (державних виконавців).
Вам надо написать заявление, приложить виконавчий лист и отправить заказным с описью вложений на гос.исполнителя (частный тут нельзя). И по телефону проконтролировать(будет сложно, но можно. просто настойчиво и много раз звонить), что бы Вам назвали номер виконавчого впровадження и ФИО виконавця.
После, обычно Вам самому позвонят и попросят прийти за деньгами
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:57
Libo написав: baraka написав:
по поводу судда поддержу - всё верно делаете, дрючить надо это государство, чтобы оно выполняло свои функции.
а либо - это троль, каникулы у них сейчас
Тяжело в одном государстве, в одном доме с такими шариковыми...
Вот они и "дрючат", то нассут в лифте, то насрут под дверью.
Может их дети будут уже капельку умнее.
Навоз. Скотина. Мужики.
я сейчас больше переживаю о том, как бы меня потомки не спросили о том, зачем я вообще платил налоги нынешней чепухе при власти...
"зеленая какая разница, членограй" ведет страну в пропасть и не нужно кидаться в крайности.
по закону человек имеет право вернуть 1% при первой покупке квартиры, чего его упрекать? вы бы это немцу или англичанину попробуйте обосновать, типа при уплате налогов закон соблюдать нужно, а в обратную сторону и не обязательно.
если вам 1500$ не деньги, могу написать номер карты.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:59
Набросились на Либо, но вы просто представьте, сколько акцизов он платит с потребляемого алкоголя - не каждый бизнесмен столько налогов платит с прибыли
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zРадио
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:01
Slon_Nosov написав: pesikot написав:
кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди
абсолютно ничего не мешает, собственно налоги и были уплачены в полном обьеме от фактической цены квартиры. родители не нуждаются...
но поскольку это первая приобретенная квартира имеет место возврат 1%, но на практике еще тот хобот. на то и расчет! было бы честнее отменить этот закон, все равно для обычных людей он не работает.
не нужно подменять понятия там где это не уместно. ладно бы я перепродавал квартиры ради спекуляций, но тут покупка для проживания. причем первая в жизни. и зарплата у меня официальная и налогов вроде плачу немало если что...
Официальная на 150 000 $ ?
Или на минималку ?
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pesikot
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:01
Libo написав:
Не надо писать на памятниках о добрых делах. Они должны оставаться в памяти. Нормальный был человек или мелкий жлобок, который по процентику тырил где мог, и срать хотел на остальных.
не загоняйся! а то сейчас дойдем до жлобков покрупнее, которые имеют наглость требовать возврата ндс.
по "процентику" в данном случае тырит государство что не делает ему чести!
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:03
zРадио написав:
Набросились на Либо, но вы просто представьте, сколько акцизов он платит с потребляемого алкоголя - не каждый бизнесмен столько налогов платит с прибыли
думаю, що там або вєщєства або самопальний шмурдяк і ніяких акцизів і ПДВ
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flyman
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:12
pesikot написав:
Официальная на 150 000 $ ?
Или на минималку ?
нотариус просила справку о доходах соответствующую сумме сделки, что и было предоставлено в гривневом эквиваленте белой ЗП. к сожалению, что справка не за один год...
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:51
Libo написав: baraka написав:
по поводу судда поддержу - всё верно делаете, дрючить надо это государство, чтобы оно выполняло свои функции.
а либо - это троль, каникулы у них сейчас
Тяжело в одном государстве, в одном доме с такими шариковыми...
Вот они и "дрючат", то нассут в лифте, то насрут под дверью.
Может их дети будут уже капельку умнее.
Навоз. Скотина. Мужики.
перефразируя одну известную поговорку: если бы тебя дрючили - ты бы человеком стал
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baraka
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:53
Slon_Nosov написав:
я сейчас больше переживаю о том, как бы меня потомки не спросили о том, зачем я вообще платил налоги нынешней чепухе при власти...
угу, тоже такие мысли мелькают: чем больше ты платишь налогов - тем больше ты продлеваешь агонию этого недо-правительства.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:10
baraka написав: Slon_Nosov написав:
я сейчас больше переживаю о том, как бы меня потомки не спросили о том, зачем я вообще платил налоги нынешней чепухе при власти...
угу, тоже такие мысли мелькают: чем больше ты платишь налогов - тем больше ты продлеваешь агонию этого недо-правительства.
перепрошую за офтоп, але хіба воно було колись краще? можеш назвати?
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