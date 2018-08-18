pesikot написав: кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди кто не хочет платить налоги и те, кто громче всех кричит, что пенсии маленькие - это одни и теже люди

абсолютно ничего не мешает, собственно налоги и были уплачены в полном обьеме от фактической цены квартиры. родители не нуждаются...но поскольку это первая приобретенная квартира имеет место возврат 1%, но на практике еще тот хобот. на то и расчет! было бы честнее отменить этот закон, все равно для обычных людей он не работает.не нужно подменять понятия там где это не уместно. ладно бы я перепродавал квартиры ради спекуляций, но тут покупка для проживания. причем первая в жизни. и зарплата у меня официальная и налогов вроде плачу немало если что...