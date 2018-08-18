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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7157715871597160

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 38
1. Зросли більш, як на 15%
18%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
21%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
1
5. Приблизно ті самі
24%
9
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
3%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
3
9. Впали більш, як на 15%
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:22

  Slon_Nosov написав:по закону человек имеет право вернуть 1% при первой покупке квартиры, чего его упрекать?


Я не упрекаю. Я только о том, что не надо выставлять напоказ свою однопроцентную мелочность, когда война на пороге. Хулио вам, воротилам РН, этот несчастный процент? Не хватает на харч, станете богаче или счастливее? Да ради Бога, хусим, обойдемся и не заметим. Пусть это будет моим пожертвованием в фонд старшего поколения, которому пришлось жить во времена потяжелее. Мы все одна большая семья. Не жри ночью под одеялом. Поделись. Тебе воздастся. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:24

  flyman написав:
  baraka написав:
  Slon_Nosov написав:я сейчас больше переживаю о том, как бы меня потомки не спросили о том, зачем я вообще платил налоги нынешней чепухе при власти...


угу, тоже такие мысли мелькают: чем больше ты платишь налогов - тем больше ты продлеваешь агонию этого недо-правительства.


перепрошую за офтоп, але хіба воно було колись краще? можеш назвати?


ну даже если и не было лучше - то что теперь, ныть что лучше сделать нельзя, смириться с этим и говорить что у нас особенный путь ? Нет уж, если ты хочешь быть бедной посредственностью и чтобы о тебя вытирали ноги - это твоё право. А я буду дрючить.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чем больше выпьет комсомолец тем меньше выпьет хулиган (с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:43

  baraka написав:угу, тоже такие мысли мелькают: чем больше ты платишь налогов - тем больше ты продлеваешь агонию этого недо-правительства.


Сколько конкретно платишь с твоим уровнем интеллекта? :roll: Тут уже твои кричали, что кормят всю Украину, сейчас остатки металлолома русским продают и ездят на нашу территорию побираться. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:46

  Libo написав:
  baraka написав:угу, тоже такие мысли мелькают: чем больше ты платишь налогов - тем больше ты продлеваешь агонию этого недо-правительства.


Сколько конкретно платишь с твоим уровнем интеллекта? :roll: Тут уже твои кричали, что кормят всю Украину, сейчас остатки металлолома русским продают и ездят на нашу территорию побираться. :?


спалився, москалику
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:57

  baraka написав:спалився, москалику


Каждый понимает в меру своей ватной распущенности.
Никогда не называю "нашей территорией" твой свинарник по имени Россия. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:58

  baraka написав:
  Libo написав:
  baraka написав:угу, тоже такие мысли мелькают: чем больше ты платишь налогов - тем больше ты продлеваешь агонию этого недо-правительства.


Сколько конкретно платишь с твоим уровнем интеллекта? :roll: Тут уже твои кричали, что кормят всю Украину, сейчас остатки металлолома русским продают и ездят на нашу территорию побираться. :?


спалився, москалику

Так к нам едут, в неньку
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:перепрошую за офтоп, але хіба воно було колись краще? можеш назвати?
мне при юще было норм хотя долларовые цены тогда зашкаливали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:по закону человек имеет право вернуть 1% при первой покупке квартиры

Чотири питання до знатоків:
Перша квартира на ФІО чи ІНН ?
Перша за весь час ?
А якщо до того була приватизація радянська 1/3 квартири ?
Чи можна одразу не платити чи тут принцип ніпель ? Заплатив, а потім оскаржуй ?
Усі питання актуальні для мене. Дякую!
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