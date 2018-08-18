Додано: Сер 14 кві, 2021 20:20

stm написав: Любопытный написав: Libo написав:

Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.

А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...

А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.

Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.

Не лень Не лень

Отже, для фактичного отримання грошових коштів, стягнутих судом, стягувач, після отримання позитивного рішення суду, повинен отримати виконавчий лист. Після цього, якщо боржник самостійно не сплачує грошові кошти, стягувач подає виконавчий лист для примусового виконання до органів державної виконавчої служби (державних виконавців).



Вам надо написать заявление, приложить виконавчий лист и отправить заказным с описью вложений на гос.исполнителя (частный тут нельзя). И по телефону проконтролировать(будет сложно, но можно. просто настойчиво и много раз звонить), что бы Вам назвали номер виконавчого впровадження и ФИО виконавця.

После, обычно Вам самому позвонят и попросят прийти за деньгами Отже, для фактичного отримання грошових коштів, стягнутих судом, стягувач, після отримання позитивного рішення суду, повинен отримати виконавчий лист. Після цього, якщо боржник самостійно не сплачує грошові кошти, стягувач подає виконавчий лист для примусового виконання до органів державної виконавчої служби (державних виконавців).Вам надо написать заявление, приложить виконавчий лист и отправить заказным с описью вложений на гос.исполнителя (частный тут нельзя). И по телефону проконтролировать(будет сложно, но можно. просто настойчиво и много раз звонить), что бы Вам назвали номер виконавчого впровадження и ФИО виконавця.После, обычно Вам самому позвонят и попросят прийти за деньгами

Благодарю!К слову.Вижу оживил немного дискуссиюТот 1% не сильно поменяет погоду в моем бюджете, но я не хочу его отдавать просто так государству, которое всю мою сознательную жизнь имеет меня. Девальвации, банкопады, поборы и налоги, при рушащейся инфраструктуре и ситуации, где за все бесплатные гос. услуги платишь три дорога, где коррупция настолько укоренилась в сознании народа, что не вручить конверт в гос. больнице или школе, считается плохим тоном, а в спину еще и жлобом будут обзывать.Не хочу я дарить такому государству 1% просто так!И налоги я плачу всю жизнь честно. Всегда работал и работаю в белую. Так что не нужно поднимать вопросы морали, которая идет всегда в одностороннем порядке.