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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:20
stm написав: Любопытный написав: Libo написав:
Мог бы и не мелочиться и не позориться. На 1% сильно разбогатеешь? Не лень же было столько времени и нервов потратить.
А деньги все равно пошли бы на пенсию твоей бабушке, матери ...
А потом еще удивляются, почему у них пенсии маленькие.
Не лень
Отже, для фактичного отримання грошових коштів, стягнутих судом, стягувач, після отримання позитивного рішення суду, повинен отримати виконавчий лист. Після цього, якщо боржник самостійно не сплачує грошові кошти, стягувач подає виконавчий лист для примусового виконання до органів державної виконавчої служби (державних виконавців).
Вам надо написать заявление, приложить виконавчий лист и отправить заказным с описью вложений на гос.исполнителя (частный тут нельзя). И по телефону проконтролировать(будет сложно, но можно. просто настойчиво и много раз звонить), что бы Вам назвали номер виконавчого впровадження и ФИО виконавця.
После, обычно Вам самому позвонят и попросят прийти за деньгами
Благодарю!
К слову.
Вижу оживил немного дискуссию
Тот 1% не сильно поменяет погоду в моем бюджете, но я не хочу его отдавать просто так государству, которое всю мою сознательную жизнь имеет меня. Девальвации, банкопады, поборы и налоги, при рушащейся инфраструктуре и ситуации, где за все бесплатные гос. услуги платишь три дорога, где коррупция настолько укоренилась в сознании народа, что не вручить конверт в гос. больнице или школе, считается плохим тоном, а в спину еще и жлобом будут обзывать.
Не хочу я дарить такому государству 1% просто так!
И налоги я плачу всю жизнь честно. Всегда работал и работаю в белую. Так что не нужно поднимать вопросы морали, которая идет всегда в одностороннем порядке.
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Любопытный
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:21
stas_rst написав: Прохожий написав:
приватизация туда же)
а якщо 1/3, то 0,66% платити?
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Прохожий
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:25
Libo написав: Любопытный написав:
Вижу оживил немного дискуссию
Тот 1% не сильно поменяет погоду в моем бюджете, но я не хочу его отдавать просто так государству, которое всю мою сознательную жизнь имеет меня. Девальвации, банкопады, поборы и налоги, при рушащейся инфраструктуре и ситуации, где за все бесплатные гос. услуги платишь три дорога, где коррупция настолько укоренилась в сознании народа, что не вручить конверт в гос. больнице или школе, считается плохим тоном, а в спину еще и жлобом будут обзывать.
Не хочу я дарить такому государству 1% просто так!
И налоги я плачу всю жизнь честно. Всегда работал и работаю в белую. Так что не нужно поднимать вопросы морали, которая идет всегда в одностороннем порядке.
Тебя же никто не обвиняет. Просто публично обсирать тему государства не очень хорошо с этической точки зрения. Причины для недовольства мы знаем и без тебя.
Мы же не бравируем перед людьми, типа, не буду помогать родной матери - она плохая, заставляла меня учить уроки и не покупала мне конфет. Мы ей помогаем, какой бы она не была. Так должно быть и со страной. Она кривая, но она меняется и обязательно станет красивой. Если будем ей помогать, а бараки хотя бы перестанут ссать в подъездах.
Те кому мы помогаем, и не только налогами - это и есть люди в итоге. И получатель 1-го % не хуже чем пенсионер получающий пенсию. И ничью пенсию он не уменьшит.
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slonslon
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:30
Прохожий написав: stas_rst написав: Slon_Nosov написав:
по закону человек имеет право вернуть 1% при первой покупке квартиры
Чотири питання до знатоків:
Перша квартира на ФІО чи ІНН ? Перша за весь час ?
А якщо до того була приватизація радянська 1/3 квартири ?
Чи можна одразу не платити чи тут принцип ніпель ? Заплатив, а потім оскаржуй ?
Усі питання актуальні для мене. Дякую!
да
1я в собственности
приватизация туда же
без платежа в ПФ нет сделки)
Я правильно понимаю, если уже было реализовано право на приватизацию, то все, уже есть в собственности и рассчитывать на возврат 1% нельзя?
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Faceless
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:35
Faceless написав: Прохожий написав: stas_rst написав:
Чотири питання до знатоків:
Перша квартира на ФІО чи ІНН ? Перша за весь час ?
А якщо до того була приватизація радянська 1/3 квартири ?
Чи можна одразу не платити чи тут принцип ніпель ? Заплатив, а потім оскаржуй ?
Усі питання актуальні для мене. Дякую!
да
1я в собственности
приватизация туда же
без платежа в ПФ нет сделки)
Я правильно понимаю, если уже было реализовано право на приватизацию, то все, уже есть в собственности и рассчитывать на возврат 1% нельзя
?
именно так
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Прохожий
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