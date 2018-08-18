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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:44
flyman написав: airmax78 написав: RomaS написав:
Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)
Все перечисленное - одна большая корзина. Называется КРЖН. Диверсификации никакой.
Думаю, що мається на увазі не купувати 2 х 1к в УКО, а диверсифікувати 1к Аркада + 1к Укрбуд.
Точняк. Ну вот видно, что человек разбирается в КРЖН. Не зря на форуме сидит безвылазно))
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:19
RomaS написав:
Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)
У вас математика сошлась по первым двум вариантам.
за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:32
hume написав:
за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?
ИМХО по $20-25 за м2
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:42
vitaliian написав: RomaS написав:
Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)
4u в 1 км от метро. арендаторы такое ценят) Республика по локации не сильно лучше петропавловской борщаговки.
Вдобавок там хроническая пробка на кольцевой в обе стороны.
что, really?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:21
Genie написав: vitaliian написав: RomaS написав:
Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)
4u в 1 км от метро. арендаторы такое ценят) Республика по локации не сильно лучше петропавловской борщаговки.
Вдобавок там хроническая пробка на кольцевой в обе стороны.
что, really?
при метро по спецперепусткам різниці майже нема, що там за Окружною, що там
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:25
Genie написав: vitaliian написав: RomaS написав:
Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)
4u в 1 км от метро. арендаторы такое ценят) Республика по локации не сильно лучше петропавловской борщаговки.
Вдобавок там хроническая пробка на кольцевой в обе стороны.
что, really?
Локации абсолютно разного формата, но обе унылые.
4u вряд ли достроят в обозримом будущем.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:38
Прохожий написав: hume написав:
за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?
ИМХО по $20-25 за м2
Однушки по 14-18 кгрн. Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
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