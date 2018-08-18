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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7158715971607161>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 41
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
20%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
27%
11
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
8
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  RomaS написав:Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)

Все перечисленное - одна большая корзина. Называется КРЖН. Диверсификации никакой.

Думаю, що мається на увазі не купувати 2 х 1к в УКО, а диверсифікувати 1к Аркада + 1к Укрбуд.

Точняк. Ну вот видно, что человек разбирается в КРЖН. Не зря на форуме сидит безвылазно))
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:19

  RomaS написав:Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)

У вас математика сошлась по первым двум вариантам.
за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?

ИМХО по $20-25 за м2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:42

  vitaliian написав:
  RomaS написав:Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)

4u в 1 км от метро. арендаторы такое ценят) Республика по локации не сильно лучше петропавловской борщаговки. Вдобавок там хроническая пробка на кольцевой в обе стороны.



что, really? :shock:
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:21

  Genie написав:
  vitaliian написав:
  RomaS написав:Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)

4u в 1 км от метро. арендаторы такое ценят) Республика по локации не сильно лучше петропавловской борщаговки. Вдобавок там хроническая пробка на кольцевой в обе стороны.



что, really? :shock:

при метро по спецперепусткам різниці майже нема, що там за Окружною, що там
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:25

  Genie написав:
  vitaliian написав:
  RomaS написав:Где лучше однушку проинвестировать с целью под аренду или на перепродажу, в ФТ или республике? Сирецькі сади от ІГБ чи місто квітів? Надо две для разных яйцекорзин)

4u в 1 км от метро. арендаторы такое ценят) Республика по локации не сильно лучше петропавловской борщаговки. Вдобавок там хроническая пробка на кольцевой в обе стороны.

что, really? :shock:

Локации абсолютно разного формата, но обе унылые.
4u вряд ли достроят в обозримом будущем.
alex_1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:38

  Прохожий написав:
  hume написав:за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?

ИМХО по $20-25 за м2

Однушки по 14-18 кгрн. Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
и по 500 на метр докладывать, чтобы отремонтировать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:27

  Serg-ik написав:
  hume написав:Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
и по 500 на метр докладывать, чтобы отремонтировать

І все тобі не так!!! )))

зі. Чекай 22 року, все буде = ціни менші і на квартири і на роботи... імхо...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:33

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
и по 500 на метр докладывать, чтобы отремонтировать

І все тобі не так!!! )))

зі. Чекай 22 року, все буде = ціни менші і на квартири і на роботи... імхо...

витримка - наше все!

хто купував на хайях у 2008 і 2013 досі в мінусах, але то таке, можна усреднитися у 2021... :lol:
flyman
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