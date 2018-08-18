Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:38
flyman написав:
витримка - наше все!
хто купував на хайях у 2008 і 2013 досі в мінусах, але то таке, можна
усреднитися
у 2021...
Кажуть, що усредненіє вбило більше евреїв*, ніж .... хто чи що?
зі. А казати єврей - це толеранто і політкоректно? Чи може якось треба толерантніше?
change_pm
Повідомлень: 3357
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:53
Ремонт под ключ:
https://youtu.be/GFh0JtOOEgQ
Подозреваю, что что-то а-ля Alterhaus.
airmax78
Повідомлень: 38288
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4624 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:05
change_pm написав: Serg-ik написав: hume написав:
Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
и по 500 на метр докладывать
, чтобы отремонтировать
І все тобі не так!!! )))
Не фантазируй. Я написал о стоимости ремонта. А так оно или не так-фантазии
Serg-ik
1
Повідомлень: 12074
З нами з: 10.06.11
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1273 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
20152
3476491
488
215553
П'ят 26 бер, 2021 16:53 Ірина_
16
21462