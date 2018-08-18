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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7158715971607161

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 41
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
20%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
27%
11
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
20%
8
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:38

  flyman написав:витримка - наше все!

хто купував на хайях у 2008 і 2013 досі в мінусах, але то таке, можна усреднитися у 2021... :lol:

Кажуть, що усредненіє вбило більше евреїв*, ніж .... хто чи що?

зі. А казати єврей - це толеранто і політкоректно? Чи може якось треба толерантніше?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ремонт под ключ: https://youtu.be/GFh0JtOOEgQ
Подозреваю, что что-то а-ля Alterhaus.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:05

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
и по 500 на метр докладывать, чтобы отремонтировать

І все тобі не так!!! )))

Не фантазируй. Я написал о стоимости ремонта. А так оно или не так-фантазии
Serg-ik
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