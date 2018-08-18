Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:38
flyman написав:
витримка - наше все!
хто купував на хайях у 2008 і 2013 досі в мінусах, але то таке, можна
усреднитися
у 2021...
Кажуть, що усредненіє вбило більше евреїв*, ніж .... хто чи що?
зі. А казати єврей - це толеранто і політкоректно? Чи може якось треба толерантніше?
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:53
Ремонт под ключ:
https://youtu.be/GFh0JtOOEgQ
Подозреваю, что что-то а-ля Alterhaus.
airmax78
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:05
change_pm написав: Serg-ik написав: hume написав:
Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
и по 500 на метр докладывать
, чтобы отремонтировать
І все тобі не так!!! )))
Не фантазируй. Я написал о стоимости ремонта. А так оно или не так-фантазии
Serg-ik
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:10
Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/15/673033/
Привет ипотечникам
Serg-ik
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:13
Привіт цінам бетона і недобетона.
Депозити в грн. заграють новими фарбами.
Зі, вчора постив, що за минулий місяць кількість депо у фізиків зменшилася.
flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:24
Капэць. Там продолжение есть:
https://youtu.be/qnI8jwW-cDo
Я так понимаю, что система многоуровневого контроля за этими строителями должна была заключаться в постоянном стоянии за спиной на протяжении всего ремонта.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:26
flyman написав:
Привіт цінам бетона і недобетона.
Депозити в грн. заграють новими фарбами.
Зі, вчора постив, що за минулий місяць кількість депо у фізиків зменшилася.
Ага. Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35
airmax78 написав:
Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит
Тому, кто уже забетонировался, какая разница?
Serg-ik
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:41
процентом больше, процентом меньше..
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:42
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит
Тому, кто уже забетонировался, какая разница?
Просто ремарка. Флай же на это намекает.
airmax78
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