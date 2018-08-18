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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:47
airmax78 написав: Serg-ik написав:
Тому, кто уже забетонировался, какая разница?
Просто ремарка. Флай же на это намекает.
дорожай дістав, тре щоб був дешевій на час ремонту
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14
у меня на 5 лет фиксированная.
У Ощада вообще фиксированная навсегда.
Жду, когда депозиты станут выше кредитной ставки.
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