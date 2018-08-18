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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7159716071617162

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:47

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Тому, кто уже забетонировался, какая разница?

Просто ремарка. Флай же на это намекает.


дорожай дістав, тре щоб був дешевій на час ремонту
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14

  Serg-ik написав:Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/15/673033/
Привет ипотечникам

у меня на 5 лет фиксированная.
У Ощада вообще фиксированная навсегда.
Жду, когда депозиты станут выше кредитной ставки.
Type1
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  #<1 ... 7159716071617162
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