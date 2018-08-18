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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7159716071617162

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:47

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Тому, кто уже забетонировался, какая разница?

Просто ремарка. Флай же на это намекает.


дорожай дістав, тре щоб був дешевій на час ремонту
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14

  Serg-ik написав:Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/15/673033/
Привет ипотечникам

у меня на 5 лет фиксированная.
У Ощада вообще фиксированная навсегда.
Жду, когда депозиты станут выше кредитной ставки.
Type1
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:35

  airmax78 написав:Ага. Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит. :oops:


Таблетка для памяти: потребительская инфляция в 2015-м - 42%, динамика гривневой цены бетона - 15% (долларовой - минус 18%)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:55

  alex_1 написав:
  Genie написав:Локации абсолютно разного формата, но обе унылые.
4u вряд ли достроят в обозримом будущем.


все же локация Республики не столь унылая относительно инфраструктуры и близости к метро, имхо

летом 2019 г. 1шки светились в рекламе от 750 тыс., нужно было отнести 1й взнос 70-80 тыс. и 7 лет платить рассрочку :( (сейчас бы аренда 2шки в пригороде почти покрывала расрочку в Республике) как себя простить ...
Востаннє редагувалось Genie в Чет 15 кві, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ

15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.



астановитесь...
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:00

  Genie написав:
КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ

15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.



астановитесь...


Опять рассрочников будут стричь? В феврале подняли ценники и назначили доп. скидки. Ну а те, кто выплачиваюо квадраты... выплачивают их по более высокой цене
zРадио
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  #<1 ... 7159716071617162
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