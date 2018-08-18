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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:14
у меня на 5 лет фиксированная.
У Ощада вообще фиксированная навсегда.
Жду, когда депозиты станут выше кредитной ставки.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:35
airmax78 написав:
Ага. Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит.
Таблетка для памяти: потребительская инфляция в 2015-м - 42%, динамика гривневой цены бетона - 15% (долларовой - минус 18%)
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:55
alex_1 написав: Genie написав:
Локации абсолютно разного формата, но обе унылые.
4u вряд ли достроят в обозримом будущем.
все же локация Республики не столь унылая относительно инфраструктуры и близости к метро, имхо
летом 2019 г. 1шки светились в рекламе от 750 тыс., нужно было отнести 1й взнос 70-80 тыс. и 7 лет платить рассрочку
(сейчас бы аренда 2шки в пригороде почти покрывала расрочку в Республике) как себя простить ...
Востаннє редагувалось Genie
в Чет 15 кві, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:55
КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ
15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.
Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.
астановитесь...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:00
Genie написав:
КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ
15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.
Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.
астановитесь...
Опять рассрочников будут стричь? В феврале подняли ценники и назначили доп. скидки. Ну а те, кто выплачиваюо квадраты... выплачивают их по более высокой цене
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:48
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
за сколько нужно сдавать Республику и Файна Таун, чтоб было нормально?
ИМХО по $20-25 за м2
Однушки по 14-18 кгрн. Нужно было па1,1-1,2 куе метр брать.
если не ошибаюсь в 16м Республика рестартовала с уровня па900
брать под аренду по нынешним прайсам ИМХО перебор
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:54
Стоимость услуг не подорожала. Сделать сейчас экспресс-локоны стоит 150 грн, как и 2 года назад. А недвижимость за это время - подорожала хорошо. Кроме того, если нападает Россия, от бизнеса останутся рожки да ножки - никто не захочет кучери крутить, а недвижимость останется, даже если немножко просядет - потом отыграет в цене.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:00
zРадио написав: airmax78 написав:
Ага. Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит.
Таблетка для памяти: потребительская инфляция в 2015-м - 42%, динамика гривневой цены бетона - 15% (долларовой - минус 18%)
глубину девальвации курса того времени не напомните?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:02
zРадио написав: Genie написав:
КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ
15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.
Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.
астановитесь...
Опять рассрочников будут стричь? В феврале подняли ценники и назначили доп. скидки. Ну а те, кто выплачиваюо квадраты... выплачивают их по более высокой цене
предупредили за месяц
желающие не стричься могут оплатить остаток)
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:08
Прохожий написав: zРадио написав: Genie написав:
КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ
15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.
Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.
---
астановитесь...
Опять рассрочников будут стричь? В феврале подняли ценники и назначили доп. скидки. Ну а те, кто выплачиваюо квадраты... выплачивают их по более высокой цене
предупредили за месяц
желающие не стричься могут оплатить остаток)
К.О.
а хто бере в розрочку, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.
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