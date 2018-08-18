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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:14
flyman написав:а хто бере в розрочку
, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.
тех честно предупреждают что цена со временем будет расти
к чему такая реакция про бритьё и в чем проблема не понимаю
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:18
Прохожий написав: flyman написав:а хто бере в розрочку
, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.
тех честно предупреждают что цена со временем будет расти
к чему такая реакция про бритьё и в чем проблема не понимаю
Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:21
Прохожий написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Ага. Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит.
Таблетка для памяти: потребительская инфляция в 2015-м - 42%, динамика гривневой цены бетона - 15% (долларовой - минус 18%)
глубину девальвации курса того времени не напомните?
Я честно говоря немного удивился этому комментарию Зрадио. Не знаю, может диаграммы потерянных территорий, предприятий, людей и сокращения ВВП не нашел. Или графика артобстрелов и панических настроений.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:21
airmax78 написав: Прохожий написав: flyman написав:а хто бере в розрочку
, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.
тех честно предупреждают что цена со временем будет расти
к чему такая реакция про бритьё и в чем проблема не понимаю
Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко.
А что остановиться должно, уточни? Если с повышением базового ценника для новых продаж внедряются доп. скидки, значит, цена продажи не растет. Сколько раз тут уже анонсировали рост, а цена входа у КГС как была 780/м2 для двушек 830/м2 для однушек, так и остается. Не веришь - открой прайс и посмотри...
airmax78 написав:
Я честно говоря немного удивился этому комментарию Зрадио. Не знаю, может диаграммы потерянных территорий, предприятий, людей и сокращения ВВП не нашел. Или графика артобстрелов и панических настроений.
Ты в каком мире вообще живешь? Политику я не комментирую (не хочу флудить), а вот по поводу настроений буквально вчера публиковал график на валютной ветке
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:15
airmax78 написав:
Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко
Цікаво, хто восени буде їсти капелюха?
Скучно.
Хоч би хтось посперечався з зРадіо на чівас
Навіть, якщо він не хоче на чівас, то вже б хтось міг заявити - якщо ціни восени просядуть хоч на 5% - вишлю зРадіо пляшку чівасу!
Ну, є тут такі сміливці?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:39
нічого собі алькойни зарОкетилися,
а ви тут про бетон все ...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:44
Успіх написав: airmax78 написав:
Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко
Цікаво, хто восени буде їсти капелюха?
Скучно.
Хоч би хтось посперечався з зРадіо на чівас
Навіть, якщо він не хоче на чівас, то вже б хтось міг заявити - якщо ціни восени просядуть хоч на 5% - вишлю зРадіо пляшку чівасу!
Ну, є тут такі сміливці?
Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться
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Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01
zРадио написав:
Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться
то мені здається, чи період прогнозу щоразу стає довшим ?
по пам"яті з прочитаного, раніше мова у вас йшла про відлік з певного моменту (з осені 2020-го ніби) на "крок" у рік-півтора (12-18 місяців), тобто осінь 2021-весна2022, а не про те, що ви написали вище. Півроку добавили уже. Що далі ?
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