RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7160716171627163

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а хто бере в розрочку, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.

тех честно предупреждают что цена со временем будет расти
к чему такая реакция про бритьё и в чем проблема не понимаю
Прохожий
 
Повідомлень: 12194
З нами з: 05.06.13
Подякував: 700 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:18

  Прохожий написав:
  flyman написав:а хто бере в розрочку, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.

тех честно предупреждают что цена со временем будет расти
к чему такая реакция про бритьё и в чем проблема не понимаю

Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко.
airmax78
 
Повідомлень: 38296
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:21

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ага. Сейчас все подорожает. А бетон - ... подешевеет. Так ведь всегда и происходит. :oops:


Таблетка для памяти: потребительская инфляция в 2015-м - 42%, динамика гривневой цены бетона - 15% (долларовой - минус 18%)

глубину девальвации курса того времени не напомните?

Я честно говоря немного удивился этому комментарию Зрадио. Не знаю, может диаграммы потерянных территорий, предприятий, людей и сокращения ВВП не нашел. Или графика артобстрелов и панических настроений.
airmax78
 
Повідомлень: 38296
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:21

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:а хто бере в розрочку, мабуть міг би взяти все з 100% передоплатою, але "зекономив", як долярчик і крутить на депостовпчиках як успіх.

тех честно предупреждают что цена со временем будет расти
к чему такая реакция про бритьё и в чем проблема не понимаю

Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко.


А что остановиться должно, уточни? Если с повышением базового ценника для новых продаж внедряются доп. скидки, значит, цена продажи не растет. Сколько раз тут уже анонсировали рост, а цена входа у КГС как была 780/м2 для двушек 830/м2 для однушек, так и остается. Не веришь - открой прайс и посмотри...

  airmax78 написав:Я честно говоря немного удивился этому комментарию Зрадио. Не знаю, может диаграммы потерянных территорий, предприятий, людей и сокращения ВВП не нашел. Или графика артобстрелов и панических настроений.


Ты в каком мире вообще живешь? Политику я не комментирую (не хочу флудить), а вот по поводу настроений буквально вчера публиковал график на валютной ветке
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9776
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко

Цікаво, хто восени буде їсти капелюха? :)
Скучно.
Хоч би хтось посперечався з зРадіо на чівас :) Навіть, якщо він не хоче на чівас, то вже б хтось міг заявити - якщо ціни восени просядуть хоч на 5% - вишлю зРадіо пляшку чівасу!
Ну, є тут такі сміливці? :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нічого собі алькойни зарОкетилися,
а ви тут про бетон все ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:44

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Ну, типа ж остановиться должно было. Сентябрь близко

Цікаво, хто восени буде їсти капелюха? :)
Скучно.
Хоч би хтось посперечався з зРадіо на чівас :) Навіть, якщо він не хоче на чівас, то вже б хтось міг заявити - якщо ціни восени просядуть хоч на 5% - вишлю зРадіо пляшку чівасу!
Ну, є тут такі сміливці? :)


Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9776
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 4458 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться

то мені здається, чи період прогнозу щоразу стає довшим ?
по пам"яті з прочитаного, раніше мова у вас йшла про відлік з певного моменту (з осені 2020-го ніби) на "крок" у рік-півтора (12-18 місяців), тобто осінь 2021-весна2022, а не про те, що ви написали вище. Півроку добавили уже. Що далі ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 27.02.19
Подякував: 514 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7160716171627163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2014, 2015, 2016
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20152 3476770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 12:53
1234567
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21471
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.