Додано: Чет 15 кві, 2021 19:48

stas_rst написав: zРадио написав: Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться

то мені здається, чи період прогнозу щоразу стає довшим ?

по пам"яті з прочитаного, раніше мова у вас йшла про відлік з певного моменту (з осені 2020-го ніби) на "крок" у рік-півтора (12-18 місяців), тобто осінь 2021-весна2022, а не про те, що ви написали вище. Півроку добавили уже. Що далі ? то мені здається, чи період прогнозу щоразу стає довшим ?по пам"яті з прочитаного, раніше мова у вас йшла про відлік з певного моменту (з осені 2020-го ніби) на "крок" у рік-півтора (12-18 місяців), тобто осінь 2021-весна2022, а не про те, що ви написали вище. Півроку добавили уже. Що далі ?

Faceless написав: Можно чисто ради фана поспорить, что если некий согласованный показатель (вы ж любите графики) упадет к концу ноября 2022 на Х% от уровня Y (x, y согласовываем) я вам вышлю бутылку условного согласованного вискаря, и наоборот. Можно чисто ради фана поспорить, что если некий согласованный показатель (вы ж любите графики) упадет к концу ноября 2022 на Х% от уровня Y (x, y согласовываем) я вам вышлю бутылку условного согласованного вискаря, и наоборот.

Вы правильно написали - вам кажется. Изначальный и не корректировавшийся прогноз гласил - 18-30 месяцев от начала коронакризисаЯ готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.Когда среди моих оппонентов кто-нибудь сделает свой прогноз, тогда и поговорим. Пока я слышал лишь невнятные "либо встречу, либо нет". Согласитесь, это не позиция - это ее отсутствие