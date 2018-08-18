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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7162716371647165>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:30

  Успіх написав:
  zРадио написав:
  Успіх написав:Цікаво, хто восени буде їсти капелюха? :)
Скучно.
Хоч би хтось посперечався з зРадіо на чівас :) Навіть, якщо він не хоче на чівас, то вже б хтось міг заявити - якщо ціни восени просядуть хоч на 5% - вишлю зРадіо пляшку чівасу!
Ну, є тут такі сміливці? :)


Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться

Те, що це довгий період - тут сумнівів нема!
Але, восени вже б мали "полетіти перші ластівки" на 2-3-5%? Ні?
Чи то ціни мають "газувати-газувати" на місці, а вже наступного року :shock: мають почати знижуватись?

От тут, якраз саме те доречне місце графіків, де б всі хотіли б побачити ГРАФІК, як саме "помісячно" будуть знижуватись ціни?
А саме головне - чи початок, справді з вересня місяця, чи посуваємо на Новий рік? :wink:

долярчик так цвірінькає, наче при шмигаючих зелених самокатчиках наскирдував на ще один овносмарт в овнозабудовника, а по факту навіть на перший внесок нема і скоро не буде.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:48

  stas_rst написав:
  zРадио написав:Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться

то мені здається, чи період прогнозу щоразу стає довшим ?
по пам"яті з прочитаного, раніше мова у вас йшла про відлік з певного моменту (з осені 2020-го ніби) на "крок" у рік-півтора (12-18 місяців), тобто осінь 2021-весна2022, а не про те, що ви написали вище. Півроку добавили уже. Що далі ?


Вы правильно написали - вам кажется. Изначальный и не корректировавшийся прогноз гласил - 18-30 месяцев от начала коронакризиса

  Faceless написав:Можно чисто ради фана поспорить, что если некий согласованный показатель (вы ж любите графики) упадет к концу ноября 2022 на Х% от уровня Y (x, y согласовываем) я вам вышлю бутылку условного согласованного вискаря, и наоборот.


Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.

Когда среди моих оппонентов кто-нибудь сделает свой прогноз, тогда и поговорим. Пока я слышал лишь невнятные "либо встречу, либо нет". Согласитесь, это не позиция - это ее отсутствие
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58

КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ

15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.

https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... OoihtrUSIk
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:06

  kingkongovets написав:КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ

15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.

https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... OoihtrUSIk

на сколько повышают? на 3 или 5%?
Вон интергал буд в Сити Хиб.
вчера 3к 107метров = 135 000. Сегодня = 170 000
построено 40% одной свечки. 2-й даже фундамент не начали рыть
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.

А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках?! :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:09

  Успіх написав:
  zРадио написав:Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.

А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках?! :shock:

двонгривневих в А-банці
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:32

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:50

  kingkongovets написав:Зображення


В мене інша погана новина: УЗ підняла оплату, тепер не 13 грн. а 15 грн. за поїздку ШРТ.
Є і добра новина: для проїзду в приміському ШРТ не тре спецперепустки, а щоб скористатися міським київським ШРТ (в тому числі і міською електричко) потрібна.

З.І.
Ірпінь - це Ірпінь, не Буча і не Ворзель, не БЦ і не Боярка чи Бориспіль.
Бачу тобі запав до серця він.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:26

  flyman написав:В мене інша погана новина: УЗ підняла оплату, тепер не 13 грн. а 15 грн. за поїздку ШРТ.
Є і добра новина: для проїзду в приміському ШРТ не тре спецперепустки, а щоб скористатися міським київським ШРТ (в тому числі і міською електричко) потрібна.


Немного офф.
Попал вчера в район строительства стар сити. Два дома подымают, на сайте скидки до 13 процентов с ноября висят. "Порадовался" за будущих жильцов, я так понимаю что выезды так и останутся, один к комфорт тауну, второй на харьковское. И там и там постоянно стояки, нагрузка в 2500 квартир только добавит жести.
И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее :D 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:41

  vano80 написав:
  flyman написав:В мене інша погана новина: УЗ підняла оплату, тепер не 13 грн. а 15 грн. за поїздку ШРТ.
Є і добра новина: для проїзду в приміському ШРТ не тре спецперепустки, а щоб скористатися міським київським ШРТ (в тому числі і міською електричко) потрібна.


Немного офф.
Попал вчера в район строительства стар сити. Два дома подымают, на сайте скидки до 13 процентов с ноября висят. "Порадовался" за будущих жильцов, я так понимаю что выезды так и останутся, один к комфорт тауну, второй на харьковское. И там и там постоянно стояки, нагрузка в 2500 квартир только добавит жести.
И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее :D 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами :D


Журналіст з Данії Йоганнес Вамберг Андерсен підірвав українські соцмережі, помивши шваброю вікно потяга "Укрзалізниці", в якому мав їхати.
Сам він багато років живе і працює в Україні й навіть відкрив тут з дружиною невеликий бізнес данських фрикадельок. Він каже, що довго намагався достукатися до чиновників на різних рівнях щодо реформ на "Укрзалізниці", але безрезультатно.
Тепер Йоганнеса кличуть в депо подивитися, як там миють вагони. І він піде.


https://www.bbc.com/ukrainian/news-56675837
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