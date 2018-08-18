Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Цікаво, хто восени буде їсти капелюха? Скучно. Хоч би хтось посперечався з зРадіо на чівас Навіть, якщо він не хоче на чівас, то вже б хтось міг заявити - якщо ціни восени просядуть хоч на 5% - вишлю зРадіо пляшку чівасу! Ну, є тут такі сміливці?
Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться
Те, що це довгий період - тут сумнівів нема! Але, восени вже б мали "полетіти перші ластівки" на 2-3-5%? Ні? Чи то ціни мають "газувати-газувати" на місці, а вже наступного року мають почати знижуватись?
От тут, якраз саме те доречне місце графіків, де б всі хотіли б побачити ГРАФІК, як саме "помісячно" будуть знижуватись ціни? А саме головне - чи початок, справді з вересня місяця, чи посуваємо на Новий рік?
долярчик так цвірінькає, наче при шмигаючих зелених самокатчиках наскирдував на ще один овносмарт в овнозабудовника, а по факту навіть на перший внесок нема і скоро не буде.
zРадио написав:Я говорил осень 2021 - осень 2022. Это длинный период, чтобы был азарт на что-то забиваться
то мені здається, чи період прогнозу щоразу стає довшим ? по пам"яті з прочитаного, раніше мова у вас йшла про відлік з певного моменту (з осені 2020-го ніби) на "крок" у рік-півтора (12-18 місяців), тобто осінь 2021-весна2022, а не про те, що ви написали вище. Півроку добавили уже. Що далі ?
Вы правильно написали - вам кажется. Изначальный и не корректировавшийся прогноз гласил - 18-30 месяцев от начала коронакризиса
Faceless написав:Можно чисто ради фана поспорить, что если некий согласованный показатель (вы ж любите графики) упадет к концу ноября 2022 на Х% от уровня Y (x, y согласовываем) я вам вышлю бутылку условного согласованного вискаря, и наоборот.
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.
Когда среди моих оппонентов кто-нибудь сделает свой прогноз, тогда и поговорим. Пока я слышал лишь невнятные "либо встречу, либо нет". Согласитесь, это не позиция - это ее отсутствие
zРадио написав:Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.
А Успіх що зробив у грудні???!!!! Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках?!
zРадио написав:Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.
А Успіх що зробив у грудні???!!!! Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках?!
В мене інша погана новина: УЗ підняла оплату, тепер не 13 грн. а 15 грн. за поїздку ШРТ. Є і добра новина: для проїзду в приміському ШРТ не тре спецперепустки, а щоб скористатися міським київським ШРТ (в тому числі і міською електричко) потрібна.
З.І. Ірпінь - це Ірпінь, не Буча і не Ворзель, не БЦ і не Боярка чи Бориспіль. Бачу тобі запав до серця він.
flyman написав:В мене інша погана новина: УЗ підняла оплату, тепер не 13 грн. а 15 грн. за поїздку ШРТ. Є і добра новина: для проїзду в приміському ШРТ не тре спецперепустки, а щоб скористатися міським київським ШРТ (в тому числі і міською електричко) потрібна.
Немного офф. Попал вчера в район строительства стар сити. Два дома подымают, на сайте скидки до 13 процентов с ноября висят. "Порадовался" за будущих жильцов, я так понимаю что выезды так и останутся, один к комфорт тауну, второй на харьковское. И там и там постоянно стояки, нагрузка в 2500 квартир только добавит жести. И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами
flyman написав:В мене інша погана новина: УЗ підняла оплату, тепер не 13 грн. а 15 грн. за поїздку ШРТ. Є і добра новина: для проїзду в приміському ШРТ не тре спецперепустки, а щоб скористатися міським київським ШРТ (в тому числі і міською електричко) потрібна.
Немного офф. Попал вчера в район строительства стар сити. Два дома подымают, на сайте скидки до 13 процентов с ноября висят. "Порадовался" за будущих жильцов, я так понимаю что выезды так и останутся, один к комфорт тауну, второй на харьковское. И там и там постоянно стояки, нагрузка в 2500 квартир только добавит жести. И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами
Журналіст з Данії Йоганнес Вамберг Андерсен підірвав українські соцмережі, помивши шваброю вікно потяга "Укрзалізниці", в якому мав їхати. Сам він багато років живе і працює в Україні й навіть відкрив тут з дружиною невеликий бізнес данських фрикадельок. Він каже, що довго намагався достукатися до чиновників на різних рівнях щодо реформ на "Укрзалізниці", але безрезультатно. Тепер Йоганнеса кличуть в депо подивитися, як там миють вагони. І він піде.