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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43
flyman написав: Успіх написав: zРадио написав:
Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках
?!
двонгривневих в А-банці
20-25Кгрн є декілька таких депо!
Але скоро прийде кінець весни - почну конвертувати у долярчики!
Бо цього місяця стовпець, майже весь перекинув на наступний місяць/ на наступний стовпець під 13,25%
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:58
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16
zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
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