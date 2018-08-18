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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43
flyman написав: Успіх написав: zРадио написав:
Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках
?!
двонгривневих в А-банці
20-25Кгрн є декілька таких депо!
Але скоро прийде кінець весни - почну конвертувати у долярчики!
Бо цього місяця стовпець, майже весь перекинув на наступний місяць/ на наступний стовпець під 13,25%
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Успіх
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16
zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
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jay2004
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:07
jay2004 написав: zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
Фундаментальний аналіз ніхто не відмінив.
А те що ФЕД далі буде викупляти борги і розкидувати з голікоптера гроші в найбилижчі пару років, та тримати ставку біля нуля, то це є і буде чинником високих цін на активи в найближчі пару років.
Але вна неньці, трохи інша історія, ми не США.
Допустим, пара євродолар з 1.06..1.1 піднялася до 1.2
Фактично долар удешевився майже на 10%. Це також могло відобразатися на КРЖН.
У 2020 та 2021 найвищі платежі по обслуговуванню боргу.
У 2020 пропетляли, але курс із 24.6 піднявся до ПА28.
Якщо робити так, як робили у 2020, то знову пропетляєм без МВФ, але курс може бути у 2022 вже ПА32.
І, навіть поки у США монетарне пом"якшення і колонульові ставки, то візит невеличкого чорного лебедя може порушити еквілібріум і гривня зробить овершут до ПА35 і вище.
Нерухомість навряд чи буде рости. Так як третім чинником росту було збереження інерційності попередніх більш "жирних років".
Четвертий чинник - облікова ставка НБУ яку загнали до 6% і зараз почали відкочувати, так як вона явно неринкова і веде до значних дисбалансів. Думаю, що найближчий рік-два буде 12%..16% і депозити заграють новими фарбами.
І тут плавно переходим до чинника 5: деподолярчики, які перекинулися в "тиху гавань"
Ну і останній, на мою думку, але теж не слабий чинник, так званий "навєс".
Набудували багато, так що кожен успіх\чистильщик взуття возомнив себе успішним лендлордом.
з.і.
буде дорожати, єслі шо
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:52
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59
jay2004 написав: zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
Вы брали как биткойн, чисто на подорожание? Через сколько перепродавать планируете?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59
Успіх написав:
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні
новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
Кому і кобила жінка ))))
Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))
Будьмо
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1
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59
Успіх написав:
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
это вас успокаивает?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:03
vano80 написав:
И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами
я вчера видел как пустой интерсити мчал со львова в Киев.
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