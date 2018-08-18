Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:07

jay2004 написав: zРадио написав:

Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное -



Я купил на



На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? Я купил на все , даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?

Фундаментальний аналіз ніхто не відмінив.А те що ФЕД далі буде викупляти борги і розкидувати з голікоптера гроші в найбилижчі пару років, та тримати ставку біля нуля, то це є і буде чинником високих цін на активи в найближчі пару років.Але вна неньці, трохи інша історія, ми не США.Допустим, пара євродолар з 1.06..1.1 піднялася до 1.2Фактично долар удешевився майже на 10%. Це також могло відобразатися на КРЖН.У 2020 та 2021 найвищі платежі по обслуговуванню боргу.У 2020 пропетляли, але курс із 24.6 піднявся до ПА28.Якщо робити так, як робили у 2020, то знову пропетляєм без МВФ, але курс може бути у 2022 вже ПА32.І, навіть поки у США монетарне пом"якшення і колонульові ставки, то візит невеличкого чорного лебедя може порушити еквілібріум і гривня зробить овершут до ПА35 і вище.Нерухомість навряд чи буде рости. Так як третім чинником росту було збереження інерційності попередніх більш "жирних років".Четвертий чинник - облікова ставка НБУ яку загнали до 6% і зараз почали відкочувати, так як вона явно неринкова і веде до значних дисбалансів. Думаю, що найближчий рік-два буде 12%..16% і депозити заграють новими фарбами.І тут плавно переходим до чинника 5: деподолярчики, які перекинулися в "тиху гавань"Ну і останній, на мою думку, але теж не слабий чинник, так званий "навєс".Набудували багато, так що кожен успіх\чистильщик взуття возомнив себе успішним лендлордом.з.і.буде дорожати, єслі шо