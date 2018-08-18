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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7162716371647165

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  zРадио написав:Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.

А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках?! :shock:

двонгривневих в А-банці

20-25Кгрн є декілька таких депо! 8)
Але скоро прийде кінець весни - почну конвертувати у долярчики!
Бо цього місяця стовпець, майже весь перекинув на наступний місяць/ на наступний стовпець під 13,25% :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16

  zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я купил на все, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).

На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:07

  jay2004 написав:
  zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я купил на все, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).

На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? :wink:

Фундаментальний аналіз ніхто не відмінив.

А те що ФЕД далі буде викупляти борги і розкидувати з голікоптера гроші в найбилижчі пару років, та тримати ставку біля нуля, то це є і буде чинником високих цін на активи в найближчі пару років.

Але вна неньці, трохи інша історія, ми не США.

Допустим, пара євродолар з 1.06..1.1 піднялася до 1.2
Фактично долар удешевився майже на 10%. Це також могло відобразатися на КРЖН.

У 2020 та 2021 найвищі платежі по обслуговуванню боргу.
У 2020 пропетляли, але курс із 24.6 піднявся до ПА28.
Якщо робити так, як робили у 2020, то знову пропетляєм без МВФ, але курс може бути у 2022 вже ПА32.

І, навіть поки у США монетарне пом"якшення і колонульові ставки, то візит невеличкого чорного лебедя може порушити еквілібріум і гривня зробить овершут до ПА35 і вище.
Нерухомість навряд чи буде рости. Так як третім чинником росту було збереження інерційності попередніх більш "жирних років".

Четвертий чинник - облікова ставка НБУ яку загнали до 6% і зараз почали відкочувати, так як вона явно неринкова і веде до значних дисбалансів. Думаю, що найближчий рік-два буде 12%..16% і депозити заграють новими фарбами.

І тут плавно переходим до чинника 5: деподолярчики, які перекинулися в "тиху гавань"

Ну і останній, на мою думку, але теж не слабий чинник, так званий "навєс".
Набудували багато, так що кожен успіх\чистильщик взуття возомнив себе успішним лендлордом.

з.і.
буде дорожати, єслі шо
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59

  jay2004 написав:
  zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я купил на все, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).

На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? :wink:


Вы брали как биткойн, чисто на подорожание? Через сколько перепродавать планируете?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59

  Успіх написав:Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!

Кому і кобила жінка ))))

Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))

Будьмо :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59

  Успіх написав:Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!

это вас успокаивает?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами
я вчера видел как пустой интерсити мчал со львова в Киев.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:08

  change_pm написав:
  Успіх написав:Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!

Кому і кобила жінка ))))

Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))

Будьмо :!:

я студентом колись був купонакарбованцевим мультимільонером )

але за стипендію тоді можна було купити хіба кілька шоколадок
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:10

  adeges написав:
  jay2004 написав:
  zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я купил на все, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).

На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? :wink:



Вы брали как биткойн, чисто на подорожание? Через сколько перепродавать планируете?


Брал две одинаковые квартиры, только этажи разные. Для детей (9-10 лет). Перепродавать не планирую.
jay2004
 
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