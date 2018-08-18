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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:43
flyman написав: Успіх написав: zРадио написав:
Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках
?!
двонгривневих в А-банці
20-25Кгрн є декілька таких депо!
Але скоро прийде кінець весни - почну конвертувати у долярчики!
Бо цього місяця стовпець, майже весь перекинув на наступний місяць/ на наступний стовпець під 13,25%
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Успіх
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:16
zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
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jay2004
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:07
jay2004 написав: zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
Фундаментальний аналіз ніхто не відмінив.
А те що ФЕД далі буде викупляти борги і розкидувати з голікоптера гроші в найбилижчі пару років, та тримати ставку біля нуля, то це є і буде чинником високих цін на активи в найближчі пару років.
Але вна неньці, трохи інша історія, ми не США.
Допустим, пара євродолар з 1.06..1.1 піднялася до 1.2
Фактично долар удешевився майже на 10%. Це також могло відобразатися на КРЖН.
У 2020 та 2021 найвищі платежі по обслуговуванню боргу.
У 2020 пропетляли, але курс із 24.6 піднявся до ПА28.
Якщо робити так, як робили у 2020, то знову пропетляєм без МВФ, але курс може бути у 2022 вже ПА32.
І, навіть поки у США монетарне пом"якшення і колонульові ставки, то візит невеличкого чорного лебедя може порушити еквілібріум і гривня зробить овершут до ПА35 і вище.
Нерухомість навряд чи буде рости. Так як третім чинником росту було збереження інерційності попередніх більш "жирних років".
Четвертий чинник - облікова ставка НБУ яку загнали до 6% і зараз почали відкочувати, так як вона явно неринкова і веде до значних дисбалансів. Думаю, що найближчий рік-два буде 12%..16% і депозити заграють новими фарбами.
І тут плавно переходим до чинника 5: деподолярчики, які перекинулися в "тиху гавань"
Ну і останній, на мою думку, але теж не слабий чинник, так званий "навєс".
Набудували багато, так що кожен успіх\чистильщик взуття возомнив себе успішним лендлордом.
з.і.
буде дорожати, єслі шо
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2
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:52
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59
jay2004 написав: zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
Вы брали как биткойн, чисто на подорожание? Через сколько перепродавать планируете?
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adeges
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59
Успіх написав:
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні
новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
Кому і кобила жінка ))))
Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))
Будьмо
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1
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:59
Успіх написав:
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
это вас успокаивает?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:03
vano80 написав:
И увидел "міську електричку".... На вид это кадры из какой то игры по страшное будущее 4 пустых вагона в ржавых потеках с грязными окнами
я вчера видел как пустой интерсити мчал со львова в Киев.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:08
change_pm написав: Успіх написав:
Добре, що хоч ніхто не сперечається, що в гривні
новобуди - ТОЧНО НЕ ПОДЕШЕВШАЮТЬ!
Кому і кобила жінка ))))
Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))
Будьмо
я студентом колись був купонакарбованцевим мультимільонером )
але за стипендію тоді можна було купити хіба кілька шоколадок
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2
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:10
adeges написав: jay2004 написав: zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги
.
Я купил на все
, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
Вы брали как биткойн, чисто на подорожание? Через сколько перепродавать планируете?
Брал две одинаковые квартиры, только этажи разные. Для детей (9-10 лет). Перепродавать не планирую.
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