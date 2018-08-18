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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7163716471657166

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:18

Люди, которые умеют покупать


Суддя ОАСК Вікторія Аверкова серед іншої нерухомості декларує квартиру, яка з кінця 2017 року перебуває у спільній власності двох її синів та доньки (по 33,33% на кожну дитину). Це квартира площею 175,9 кв. м у Києві, задекларована вартість якої - 9,1 млн грн. За курсом долара на зазначений у декларації момент придбання це близько 352 тис. дол. Ціна нібито і так захмарна - однак це квартира у будинку за адресою Драгомирова, 20. Це Новопечерські Липки, де на сьогоднішній день квартиру у стані "після будівельників" площею 177 кв. м пропонують за 435 тис., 178 кв. м без оздоблення - за 569 тис., квартири схожої площі з внутрішнім оздобленням коштують до 1,8 млн доларів.

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 01
Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 02

Одне з відомих судових рішень Аверкової - це дозвіл продовжити забудову Протасового Яру у 2019 році.

Суддя Наталія Добрівська з-поміж іншого декларує право користування набутими у листопаді 2019 року двома будинками батьків у Великій Димерці (Броварський район Київської області). Згідно з декларацією судді, будинок під Києвом площею 232,8 кв. м її батьки придбали за 314 тис. грн - близько 13 тис. доларів на той момент.

Суддя Ігор Качур з літа 2020 року декларує право "проживання" у будинку в Іванковичах під Києвом, що належить Анатолію Миколайовичу Качуру - імовірно, його батькові. Вартість об’єкту нерухомості, згідно з декларацією, "не відома", зате відома площа - 541,4 кв м.

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 03

Суддя Аріна Літвінова у декларації згадує, що їй належить 40% (ще 60% - у власності Ірини Літвінової) квартири площею 102,2 кв. м у Києві, придбаної у травні 2019 року за 2,1 млн грн. За тодішнім курсом це близько 80 тис. доларів - і, звісно, за ці гроші купити квартиру у Києві можна. Однак придбана суддею квартира розташована у ЖК "Французький квартал 2" на Предславинській. І, наприклад, на сьогоднішній день квартиру там площею 86 кв. м у стані "після будівельників" ми знайшли у продажі за 187 тис. доларів.

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 04
Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 05

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 06

Пощастило з вартістю нерухомості доньці голови Київського окружного адмінсуду Олега Басая, Анастасії Басай. Згідно з декларацією батька, у грудні 2016 року вона придбала будинок площею 266,7 кв. м у містечку Хотів за 804 тис. грн (на той момент - близько $30 тис).

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 07

Суддя того ж КОАС Ярослава Горобцова у 2020 році за 506 тис. (приблизно $18 тис на момент придбання) купила будинок площею 126,4 кв. м у Нових Підгірцях та ділянку там за 22 тис. грн. Судячи з розташування, це нерухомість у котеджному містечку "Балатон". Найдешевший будинок (таунхаус площею 90 кв. м) там на сьогоднішній день продається за $54 тис., будинки площею 125-130 кв. м пропонують купити за $80-110 тис. залежно від проєкту - але аж ніяк не за $18 тис. Источник: https://censor.net/ru/r3260095
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:25

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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:48

  flyman написав:
  change_pm написав:Кому і кобила жінка ))))

Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))

Будьмо :!:

я студентом колись був купонакарбованцевим мультимільонером )

але за стипендію тоді можна було купити хіба кілька шоколадок


Слабак! В 1995 при перетині кордону потягом Київ-Софія, кожного разу мав митну декларацію, де вартість "багажу" була оцінена числом з девятьма нулями. :lol:
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