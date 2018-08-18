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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7163716471657166

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:18

Люди, которые умеют покупать


Суддя ОАСК Вікторія Аверкова серед іншої нерухомості декларує квартиру, яка з кінця 2017 року перебуває у спільній власності двох її синів та доньки (по 33,33% на кожну дитину). Це квартира площею 175,9 кв. м у Києві, задекларована вартість якої - 9,1 млн грн. За курсом долара на зазначений у декларації момент придбання це близько 352 тис. дол. Ціна нібито і так захмарна - однак це квартира у будинку за адресою Драгомирова, 20. Це Новопечерські Липки, де на сьогоднішній день квартиру у стані "після будівельників" площею 177 кв. м пропонують за 435 тис., 178 кв. м без оздоблення - за 569 тис., квартири схожої площі з внутрішнім оздобленням коштують до 1,8 млн доларів.

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 01
Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 02

Одне з відомих судових рішень Аверкової - це дозвіл продовжити забудову Протасового Яру у 2019 році.

Суддя Наталія Добрівська з-поміж іншого декларує право користування набутими у листопаді 2019 року двома будинками батьків у Великій Димерці (Броварський район Київської області). Згідно з декларацією судді, будинок під Києвом площею 232,8 кв. м її батьки придбали за 314 тис. грн - близько 13 тис. доларів на той момент.

Суддя Ігор Качур з літа 2020 року декларує право "проживання" у будинку в Іванковичах під Києвом, що належить Анатолію Миколайовичу Качуру - імовірно, його батькові. Вартість об’єкту нерухомості, згідно з декларацією, "не відома", зате відома площа - 541,4 кв м.

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 03

Суддя Аріна Літвінова у декларації згадує, що їй належить 40% (ще 60% - у власності Ірини Літвінової) квартири площею 102,2 кв. м у Києві, придбаної у травні 2019 року за 2,1 млн грн. За тодішнім курсом це близько 80 тис. доларів - і, звісно, за ці гроші купити квартиру у Києві можна. Однак придбана суддею квартира розташована у ЖК "Французький квартал 2" на Предславинській. І, наприклад, на сьогоднішній день квартиру там площею 86 кв. м у стані "після будівельників" ми знайшли у продажі за 187 тис. доларів.

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 04
Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 05

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 06

Пощастило з вартістю нерухомості доньці голови Київського окружного адмінсуду Олега Басая, Анастасії Басай. Згідно з декларацією батька, у грудні 2016 року вона придбала будинок площею 266,7 кв. м у містечку Хотів за 804 тис. грн (на той момент - близько $30 тис).

Новопечерські Липки, квартира в центрі Києва за $15 000 та котедж за $18 000: нерухомість суддів ОАСК, який хоче ліквідувати президент 07

Суддя того ж КОАС Ярослава Горобцова у 2020 році за 506 тис. (приблизно $18 тис на момент придбання) купила будинок площею 126,4 кв. м у Нових Підгірцях та ділянку там за 22 тис. грн. Судячи з розташування, це нерухомість у котеджному містечку "Балатон". Найдешевший будинок (таунхаус площею 90 кв. м) там на сьогоднішній день продається за $54 тис., будинки площею 125-130 кв. м пропонують купити за $80-110 тис. залежно від проєкту - але аж ніяк не за $18 тис. Источник: https://censor.net/ru/r3260095
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:25

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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:48

  flyman написав:
  change_pm написав:Кому і кобила жінка ))))

Я розумію, що в гривні тут 99% мільйонери, але хотілось би таки, що більшість тут відписуючих, були доларовими мільйонерами ))))

Будьмо :!:

я студентом колись був купонакарбованцевим мультимільонером )

але за стипендію тоді можна було купити хіба кілька шоколадок


Слабак! В 1995 при перетині кордону потягом Київ-Софія, кожного разу мав митну декларацію, де вартість "багажу" була оцінена числом з девятьма нулями. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:29

  jay2004 написав:
  zРадио написав:
Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я купил на все, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).

На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? :wink:


А документы уже на руках? Если нет, то пока рано улыбаться
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:32

  Олежан написав:
  kingkongovets написав:КИЇВМІСЬКБУД АНОНСУЄ ПІДВИЩЕННЯ ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ

15.04.2021
Холдингова компанія «Київміськбуд» анонсує підвищення базової вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Подорожчання відбудеться із 15 травня 2021 року.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 14.05.2021 року.

https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... OoihtrUSIk

на сколько повышают? на 3 или 5%?
Вон интергал буд в Сити Хиб.
вчера 3к 107метров = 135 000. Сегодня = 170 000
построено 40% одной свечки. 2-й даже фундамент не начали рыть

Это просто смешно, учитывая проблемность той стройки...
Хоть бы достроили, когда-нибудь
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:38

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А Успіх що зробив у грудні???!!!!
Не купив бетону "на всі" і ще трохи зазичив, бо "подушка безпеки" розмазана по депозитних стовпчиках?! :shock:

двонгривневих в А-банці

20-25Кгрн є декілька таких депо! 8)
Але скоро прийде кінець весни - почну конвертувати у долярчики!
Бо цього місяця стовпець, майже весь перекинув на наступний місяць/ на наступний стовпець під 13,25% :lol:

Откуда такие столпы? Еще со старых времен небось? Ну так халява давно закончилась и столпы доживают свое?
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