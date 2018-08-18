Оце виділене скажіть Ейрмаксу!
Бо прийде голодний народ і повідриває йому.... плінтуса прихованого монтажу!
п.с.
А що мені боятися?
Скромно показую частину подушки безпеки))
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:24
Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:52
Sidus
При таком ценнике ситихаба перейти дорогу и купить готовый квартет. Стометровки там точно по стосемьсят. Пока.
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