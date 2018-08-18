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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7164716571667167

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:24

  Faceless написав:Долярчик може весь РН Львова так посунути, такі капітали. І не боїться світити, в часи загального зубожіння

Оце виділене скажіть Ейрмаксу! :mrgreen:
Бо прийде голодний народ і повідриває йому.... плінтуса прихованого монтажу! :mrgreen:

п.с.
А що мені боятися?
Скромно показую частину подушки безпеки))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:52

Sidus
При таком ценнике ситихаба перейти дорогу и купить готовый квартет. Стометровки там точно по стосемьсят. Пока.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:32

  Faceless написав:Долярчик може весь РН Львова так посунути, такі капітали. І не боїться світити, в часи загального зубожіння

Ну так зараз все впаде по графіках зР і Доллярчик все скупить за 1 депо
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:33

  Sidus написав:[quote=фундаменl
Это просто смешно, учитывая проблемность той стройки...
Хоть бы достроили, когда-нибудь

А что не так с Сити Хаб? Одну свечку почти выгнали
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:39

  hume написав:
  Sidus написав:[quote=фундаменl
Это просто смешно, учитывая проблемность той стройки...
Хоть бы достроили, когда-нибудь

А что не так с Сити Хаб? Одну свечку почти выгнали

Дорого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:05

  hume написав:
  Sidus написав:[quote=фундаменl
Это просто смешно, учитывая проблемность той стройки...
Хоть бы достроили, когда-нибудь

А что не так с Сити Хаб? Одну свечку почти выгнали


Там с землей мутная история, вот цитата с домика:

Ну полная муть по земле... Все незаконно до ужаса, какая нафиг реконструкция общежитий, какая жилая застройка на земле МВС. Так же очень все выглядит так, что стройка может закончиться на первом же доме. Так как корпус на месте второго не выглядит как то, что будет сноситься в ближайшее время. В общем дико рискованно и мутно. Ну и главное - цена на отображает риски все эти вообще НИКАК.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:13

  Sidus написав:
  Faceless написав:Долярчик може весь РН Львова так посунути, такі капітали. І не боїться світити, в часи загального зубожіння

Ну так зараз все впаде по графіках зР і Доллярчик все скупить за 1 депо

От ~ за годину вийде зРадіо з бану і розкаже/уточнить, коли почнеться падіння цін на КРЖН!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:31

  Успіх написав:Заздри мовчки! :lol:
Зображення


Плакати потрібно. Чому заздрити?

Всі розумні тримають такі суми під 15%. Недолив :wink: , пане Долярчику...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:32

  airmax78 написав:Ремонт под ключ: https://youtu.be/GFh0JtOOEgQ
Подозреваю, что что-то а-ля Alterhaus.


Пожелтело и отвалилось?
Неужели такое бывает?
Выфсеврети!
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jay2004 написав:Всі розумні тримають такі суми під 15%. Недолив , пане Долярчику...

"Такі суми" там появились не так вже й давно!

І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь? :)

Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам! :)
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