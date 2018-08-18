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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:58
Успіх написав: jay2004 написав:
Всі розумні тримають такі суми під 15%
. Недолив , пане Долярчику...
"Такі суми" там появились не так вже й давно!
І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь?
Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам!
Земельний капітал, стовпчики, з поверненням, до листопада цього року
Доляр - 4.5%
Гривня - 15,5%
ІБ в них немає, то ж скрін не можу показати
А то колега писав мабуть про Фарсіка, але там куций ліміт для нарахування 15% на поточний
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Faceless
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:00
Faceless написав: Успіх написав: jay2004 написав:
Всі розумні тримають такі суми під 15%
. Недолив , пане Долярчику...
"Такі суми" там появились не так вже й давно!
І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь?
Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам!
Земельний капітал, стовпчики, з поверненням, до листопада цього року
Доляр - 4.5%
Гривня - 15,5%
ІБ в них немає, то ж скрін не можу показати
А то колега писав мабуть про Фарсіка, але там куций ліміт для нарахування 15% на поточний
Можно фото договоров
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Investor_K
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:20
Faceless написав:
Земельний капітал
Навіть, не знаю, чи в місті Лева такий "чорт" водиться?
п.с.
Глянув в інеті - ні, наче немає його в місті Лева!
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:54
Успіх написав: jay2004 написав:
Всі розумні тримають такі суми під 15%
. Недолив , пане Долярчику...
"Такі суми" там появились не так вже й давно!
І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь?
Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам!
Такие суммы в кармане держат.))
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hume
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:04
hume написав: Успіх написав: jay2004 написав:
Всі розумні тримають такі суми під 15%
. Недолив , пане Долярчику...
"Такі суми" там появились не так вже й давно!
І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь?
Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам!
Такие суммы в кармане держат.))
Не знаю, какие у вас карманы, но мне по 1000 и по 500 не так часто выдают, а двухсотками это целая торба
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Faceless
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:18
Faceless написав:
Не знаю, какие у вас карманы, но мне по 1000 и по 500 не так часто выдают, а двухсотками это целая торба
Да с такими суммами даже заморачиваться не хочется. На текущий их, или в тумбочку.
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hume
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