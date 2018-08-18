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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7165716671677168

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  jay2004 написав:Всі розумні тримають такі суми під 15%. Недолив , пане Долярчику...

"Такі суми" там появились не так вже й давно!

І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь? :)

Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам! :)


Земельний капітал, стовпчики, з поверненням, до листопада цього року
Доляр - 4.5%
Гривня - 15,5%
ІБ в них немає, то ж скрін не можу показати

А то колега писав мабуть про Фарсіка, але там куций ліміт для нарахування 15% на поточний
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:00

  Faceless написав:
Успіх написав:
  jay2004 написав:Всі розумні тримають такі суми під 15%. Недолив , пане Долярчику...

"Такі суми" там появились не так вже й давно!

І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь? :)

Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам! :)


Земельний капітал, стовпчики, з поверненням, до листопада цього року
Доляр - 4.5%
Гривня - 15,5%
ІБ в них немає, то ж скрін не можу показати

А то колега писав мабуть про Фарсіка, але там куций ліміт для нарахування 15% на поточний

Можно фото договоров
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Земельний капітал

Навіть, не знаю, чи в місті Лева такий "чорт" водиться? :)

п.с.
Глянув в інеті - ні, наче немає його в місті Лева!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:54

  Успіх написав:
  jay2004 написав:Всі розумні тримають такі суми під 15%. Недолив , пане Долярчику...

"Такі суми" там появились не так вже й давно!

І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь? :)

Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам! :)

Такие суммы в кармане держат.))
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Успіх написав:
  jay2004 написав:Всі розумні тримають такі суми під 15%. Недолив , пане Долярчику...

"Такі суми" там появились не так вже й давно!

І "під 15%" - закінчення депо на травень мені пруф покажете? Не злиєтесь? :)

Хоч, все може бути на якусь велику суму.... - але все ж таки я довіряю пруфам! :)

Такие суммы в кармане держат.))
Не знаю, какие у вас карманы, но мне по 1000 и по 500 не так часто выдают, а двухсотками это целая торба
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:18

  Faceless написав:Не знаю, какие у вас карманы, но мне по 1000 и по 500 не так часто выдают, а двухсотками это целая торба

Да с такими суммами даже заморачиваться не хочется. На текущий их, или в тумбочку.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:36

смарт дома

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 22:37

  hume написав:
  Faceless написав:Не знаю, какие у вас карманы, но мне по 1000 и по 500 не так часто выдают, а двухсотками это целая торба

Да с такими суммами даже заморачиваться не хочется. На текущий их, или в тумбочку.


Может, вы, двое, все-таки, перечитаете название ветки и перестанете спамить? :mrgreen:
Или заведите свою ветку "У кого купюра толще и длиннее" и общайтесь там, а?
Медленно шевеля губами.))
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