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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:16
Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........
Успіх написав:
Що, скукота сьогодні тут?
Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...
А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?
То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН
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Додано: Суб 17 кві, 2021 11:45
Успіх написав:
Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........
Успіх написав:
Що, скукота сьогодні тут?
Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...
А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?
То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН
В сенсі почнеться? 1 вересня 2021 вже мінус 40% від цін березня 2020 року. Тобто твоя прелєсть буде по 300 баксів за квадрат.
Зливай поки хоч якісь гроші дають.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:03
Первый написав: Успіх написав:
Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........
Успіх написав:
Що, скукота сьогодні тут?
Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...
А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?
То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН
В сенсі почнеться? 1 вересня 2021 вже мінус 40% від цін березня 2020 року. Тобто твоя прелєсть буде по 300 баксів за квадрат
.
Зливай поки хоч якісь гроші дають.
Він же в гривні рахує...
Коли рахуєш в гривні, то в тебе завжди "Успіх" )))))
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27
Успіх написав:
Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........
Успіх написав:
Що, скукота сьогодні тут?
Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...
А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?
То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН
Никто издалека не назовет точную дату и скорость падения. Я неспроста в своем прогнозе использовал годовой интервал по времени и двукратный диапазон по величине коррекции (и даже это является смелым).
PS: а на троллей с их 1-м сентября не реагируй - у меня этого не звучало и не могло звучать
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