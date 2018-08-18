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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7166716771687169>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:16

Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........ :?:
  Успіх написав:Що, скукота сьогодні тут?

Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...

А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?

То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН :?:
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........ :?:
  Успіх написав:Що, скукота сьогодні тут?

Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...

А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?

То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН :?:
В сенсі почнеться? 1 вересня 2021 вже мінус 40% від цін березня 2020 року. Тобто твоя прелєсть буде по 300 баксів за квадрат.
Зливай поки хоч якісь гроші дають.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:03

  Первый написав:
Успіх написав:Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........ :?:
  Успіх написав:Що, скукота сьогодні тут?

Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...

А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?

То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН :?:
В сенсі почнеться? 1 вересня 2021 вже мінус 40% від цін березня 2020 року. Тобто твоя прелєсть буде по 300 баксів за квадрат.
Зливай поки хоч якісь гроші дають.

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Коли рахуєш в гривні, то в тебе завжди "Успіх" )))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:27

  Успіх написав:Думав, що потерли мій допис - та ні, наче все є........ :?:
  Успіх написав:Що, скукота сьогодні тут?

Так, Флай фото своїх кавалірок не хоче викладати...

А зРадіо - до вечора заблокований, щоб нам тут поставити всі крапки над "і" - і щоб нам тут написати, КОЛИ САМЕ/з якого місяця почнеться відлік падіння цін на КРЖН у долярчиках хоч на 2-5%?

То коли ж таки почнеться обвал цін на КРЖН :?:


Никто издалека не назовет точную дату и скорость падения. Я неспроста в своем прогнозе использовал годовой интервал по времени и двукратный диапазон по величине коррекции (и даже это является смелым).

PS: а на троллей с их 1-м сентября не реагируй - у меня этого не звучало и не могло звучать
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:50

  zРадио написав:Никто издалека не назовет точную дату и скорость падения. Я неспроста в своем прогнозе использовал годовой интервал по времени и двукратный диапазон по величине коррекции (и даже это является смелым).


могу дать точный прогноз поведения местных растишек в случае если возможное будущее падание КРЖН можно будет привязать к какому-то событию (пуйло, падение рынка недвиги в США, проблемы в еврозоне, схлопывание Китая, техногенная катастрофа в Украине и т.д) - растишки будут вопить, что не не, это не считается, это форс-мажор, этого предвидеть не мог никто

:)
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:01

Особисто для мене виявилася незрозумілою природа здорожчання квартир у поточному році...так само не бачу причин, чому вони будуть дешевшати впродовж наступного року :?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  zРадио написав:Никто издалека не назовет точную дату и скорость падения. Я неспроста в своем прогнозе использовал годовой интервал по времени и двукратный диапазон по величине коррекции (и даже это является смелым).


могу дать точный прогноз поведения местных растишек в случае если возможное будущее падание КРЖН можно будет привязать к какому-то событию (пуйло, падение рынка недвиги в США, проблемы в еврозоне, схлопывание Китая, техногенная катастрофа в Украине и т.д) - растишки будут вопить, что не не, это не считается, это форс-мажор, этого предвидеть не мог никто

:)
Тем временем Бомбер показывает рост в долларе по новостройкам 8,6% за год, по вторичке рост 8, 37% за год
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:25

  baraka написав:
могу дать точный прогноз поведения местных растишек в случае если возможное будущее падание КРЖН можно будет привязать к какому-то событию (пуйло, падение рынка недвиги в США, проблемы в еврозоне, схлопывание Китая, техногенная катастрофа в Украине и т.д) - растишки будут вопить, что не не, это не считается, это форс-мажор, этого предвидеть не мог никто

:)


Это понятно. Я и сам не сильно настаивать буду, если, не дай бог, реализуется какой-нибудь политический риск. Я ж человек адекватный. А вот если, наоборот, например, ручным неэкономическим решением подкормят рынок - растишки без зазрения будут вопить "обосрался, обосрался". Если же прогноз реализуется - будет "просто угадал"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:29

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Первый написав:В сенсі почнеться? 1 вересня 2021 вже мінус 40% від цін березня 2020 року. Тобто твоя прелєсть буде по 300 баксів за квадрат.
Зливай поки хоч якісь гроші дають

Нє, ну це дуже жирне тролення! :)
Я думав, що падіння почнеться після 14го місяця після озвучення прогнозу по чуть-чуть (на 2-3-5%), але зРадіо пояснив, що це не зовсім так :roll:
  zРадио написав:Никто издалека не назовет точную дату и скорость падения. Я неспроста в своем прогнозе использовал годовой интервал по времени и двукратный диапазон по величине коррекции (и даже это является смелым).

PS: а на троллей с их 1-м сентября не реагируй - у меня этого не звучало и не могло звучать

Тобто, озвучений вами діапазон (вже сам путаюсь - чи то було до 12-18міс, чи до 14-24міс.? ) - може ціна ПОЧАТИ падати в самому кінці цього діапазону? В останньому місяці цього діапазону?

Нагадайте, будь ласка, ще раз ваш прогноз)діапазон?
І краще вже написати конкретніше - "з такого-то, по такий-то місяць, такого-то року!"
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:32

  baraka написав:могу дать точный прогноз поведения местных растишек в случае если возможное будущее падание КРЖН можно будет привязать к какому-то событию (пуйло, падение рынка недвиги в США, проблемы в еврозоне, схлопывание Китая, техногенная катастрофа в Украине и т.д) - растишки будут вопить, что не не, это не считается, это форс-мажор, этого предвидеть не мог никто

:)


А Вы я так понимаю все эти факторы уже предвидели? И какой из них и когда сыграет, ну с привязкой к дате +-?
Кстати baraka, предлагаю бизнес-идею (за процент договоримся :wink: ) по вашему профилю: запилите на своём или паралельном сайте отзывы об арендаторах и арендодателях долгосрока, с рейтингами, возможностью вставлять фотки "свершений" и т.п. Как по мне, нужда в подобном специализированном ресурсе есть и с его становлением всякие "блогершы", видео недавно тут выкладывали, просто не смогут снять квартиру тупо ни у кого, вот сюрприз будет!
Заработаете денюх и от людей будет благодарность.
п.с. Правда поначалу нужно будет маненько потратиться на рекламу.
drevlyanin
 
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