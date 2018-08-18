а який ваш прогноз про динаміку цін на РН впродовж наступного року?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:34
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:40
Нет, не начнут, а будут находиться в диапазоне цен -20-40% и промежутке времени 18-30 месяцев от начала коронакризиса. В какой конкретный месяц начнут корректироваться, и с какой скоростью, я не знаю. В течение ближайших 6 месяцев, наверняка, будет возможность уточнить. Ключевое влияние на рынки оказывает монетарная политика ФРС. На сегодня очевидно, что сворачивать политику количественного смягчения они начнут не позднее осени.
И снова к вопросу длинных трендов, задаваемых пандемией:
Після переходу на віддалений режим роботи 70% опитаних співробітників кажуть, що стали більше любити свою роботу. Також 56% працівників кажуть, що почали продуктивніше працювати вдома. Співробітники віддають перевагу гнучкості віддаленої роботи: 88% працівників великих компаній бажають працювати вдома або з будь-якого іншого місця хоча б час від часу
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:44
вспомнил чьё-то изречение "покажите мне график и я расскажу новости".
моя позиция такая: в экономике Украины дальше "накапливается" слабость, когда-нибудь она выльется в фазовый переход в сторону удешевления. Что будет триггером для падения цен - совершенно не принципиально.
сейчас на сайте можно оставлять отзывы об арендодателях. И нет пруфов, что это прямо круто. То есть нет пруфов, что дальнейшее развитие этой идеи реально востребовано.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:49
кстати, они к осени вероятно провакцинируются и будут готовы ещё раз (у них активность по вакцинации завёрнута в так называемую операцию "warp-speed", денег на это не жалеют). То есть по времени - совпадает.
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