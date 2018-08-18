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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7166716771687169

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:34

  Успіх написав:Нагадайте, будь ласка, ще раз ваш прогноз)діапазон?
І краще вже написати конкретніше - "з такого-то, по такий-то місяць, такого-то року!"

а який ваш прогноз про динаміку цін на РН впродовж наступного року?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:40

  Успіх написав:Тобто, озвучений вами діапазон (вже сам путаюсь - чи то було до 12-18міс, чи до 14-24міс.? ) - може ціна ПОЧАТИ падати в самому кінці цього діапазону? В останньому місяці цього діапазону?


Нет, не начнут, а будут находиться в диапазоне цен -20-40% и промежутке времени 18-30 месяцев от начала коронакризиса. В какой конкретный месяц начнут корректироваться, и с какой скоростью, я не знаю. В течение ближайших 6 месяцев, наверняка, будет возможность уточнить. Ключевое влияние на рынки оказывает монетарная политика ФРС. На сегодня очевидно, что сворачивать политику количественного смягчения они начнут не позднее осени.

И снова к вопросу длинных трендов, задаваемых пандемией:

Після переходу на віддалений режим роботи 70% опитаних співробітників кажуть, що стали більше любити свою роботу. Також 56% працівників кажуть, що почали продуктивніше працювати вдома. Співробітники віддають перевагу гнучкості віддаленої роботи: 88% працівників великих компаній бажають працювати вдома або з будь-якого іншого місця хоча б час від часу

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... obotu.html
zРадио
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3
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:44

  drevlyanin написав:А Вы я так понимаю все эти факторы уже предвидели? И какой из них и когда сыграет, ну с привязкой к дате +-?


вспомнил чьё-то изречение "покажите мне график и я расскажу новости".

моя позиция такая: в экономике Украины дальше "накапливается" слабость, когда-нибудь она выльется в фазовый переход в сторону удешевления. Что будет триггером для падения цен - совершенно не принципиально.


  drevlyanin написав:Кстати baraka, предлагаю бизнес-идею (за процент договоримся :wink: ) по вашему профилю: запилите на своём или паралельном сайте отзывы об арендаторах и арендодателях долгосрока, с рейтингами, возможностью вставлять фотки "свершений" и т.п. Как по мне, нужда в подобном специализированном ресурсе есть и с его становлением всякие "блогершы", видео недавно тут выкладывали, просто не смогут снять квартиру тупо ни у кого, вот сюрприз будет!
Заработаете денюх и от людей будет благодарность.
п.с. Правда поначалу нужно будет маненько потратиться на рекламу.


сейчас на сайте можно оставлять отзывы об арендодателях. И нет пруфов, что это прямо круто. То есть нет пруфов, что дальнейшее развитие этой идеи реально востребовано.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:49

  zРадио написав:Ключевое влияние на рынки оказывает монетарная политика ФРС. На сегодня очевидно, что сворачивать политику количественного смягчения они начнут не позднее осени.


кстати, они к осени вероятно провакцинируются и будут готовы ещё раз (у них активность по вакцинации завёрнута в так называемую операцию "warp-speed", денег на это не жалеют). То есть по времени - совпадает.
baraka
 
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  #<1 ... 7166716771687169
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