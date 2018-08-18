Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Тобто, озвучений вами діапазон (вже сам путаюсь - чи то було до 12-18міс, чи до 14-24міс.? ) - може ціна ПОЧАТИ падати в самому кінці цього діапазону? В останньому місяці цього діапазону?
Нет, не начнут, а будут находиться в диапазоне цен -20-40% и промежутке времени 18-30 месяцев от начала коронакризиса. В какой конкретный месяц начнут корректироваться, и с какой скоростью, я не знаю. В течение ближайших 6 месяцев, наверняка, будет возможность уточнить. Ключевое влияние на рынки оказывает монетарная политика ФРС. На сегодня очевидно, что сворачивать политику количественного смягчения они начнут не позднее осени.
И снова к вопросу длинных трендов, задаваемых пандемией:
Після переходу на віддалений режим роботи 70% опитаних співробітників кажуть, що стали більше любити свою роботу. Також 56% працівників кажуть, що почали продуктивніше працювати вдома. Співробітники віддають перевагу гнучкості віддаленої роботи: 88% працівників великих компаній бажають працювати вдома або з будь-якого іншого місця хоча б час від часу
drevlyanin написав:А Вы я так понимаю все эти факторы уже предвидели? И какой из них и когда сыграет, ну с привязкой к дате +-?
вспомнил чьё-то изречение "покажите мне график и я расскажу новости".
моя позиция такая: в экономике Украины дальше "накапливается" слабость, когда-нибудь она выльется в фазовый переход в сторону удешевления. Что будет триггером для падения цен - совершенно не принципиально.
drevlyanin написав:Кстати baraka, предлагаю бизнес-идею (за процент договоримся ) по вашему профилю: запилите на своём или паралельном сайте отзывы об арендаторах и арендодателях долгосрока, с рейтингами, возможностью вставлять фотки "свершений" и т.п. Как по мне, нужда в подобном специализированном ресурсе есть и с его становлением всякие "блогершы", видео недавно тут выкладывали, просто не смогут снять квартиру тупо ни у кого, вот сюрприз будет! Заработаете денюх и от людей будет благодарность. п.с. Правда поначалу нужно будет маненько потратиться на рекламу.
сейчас на сайте можно оставлять отзывы об арендодателях. И нет пруфов, что это прямо круто. То есть нет пруфов, что дальнейшее развитие этой идеи реально востребовано.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Ключевое влияние на рынки оказывает монетарная политика ФРС. На сегодня очевидно, что сворачивать политику количественного смягчения они начнут не позднее осени.
кстати, они к осени вероятно провакцинируются и будут готовы ещё раз (у них активность по вакцинации завёрнута в так называемую операцию "warp-speed", денег на это не жалеют). То есть по времени - совпадает.
Успіх написав:Тобто, озвучений вами діапазон (вже сам путаюсь - чи то було до 12-18міс, чи до 14-24міс.? ) - може ціна ПОЧАТИ падати в самому кінці цього діапазону? В останньому місяці цього діапазону?
Нет, не начнут, а будут находиться в диапазоне цен -20-40% и промежутке времени 18-30 месяцев от начала коронакризиса. В какой конкретный месяц начнут корректироваться, и с какой скоростью, я не знаю. В течение ближайших 6 месяцев, наверняка, будет возможность уточнить. Ключевое влияние на рынки оказывает монетарная политика ФРС. На сегодня очевидно, что сворачивать политику количественного смягчения они начнут не позднее осени.
И снова к вопросу длинных трендов, задаваемых пандемией:
Після переходу на віддалений режим роботи 70% опитаних співробітників кажуть, що стали більше любити свою роботу. Також 56% працівників кажуть, що почали продуктивніше працювати вдома. Співробітники віддають перевагу гнучкості віддаленої роботи: 88% працівників великих компаній бажають працювати вдома або з будь-якого іншого місця хоча б час від часу
Наступного року, якщо курс долара буде коливатись в межах 1грн від сьогоднішнього (28), то ціни в долярчиках мали б зростати на ~ 2-5%.(але це не про весь РН, а лише про здані новобуди у нормальній локації. В поганій локації/а також в старому фонді - ціни можуть топтатись на місці, або навіть падати на тих же 2-5%)
А от, якщо ще хоч трохи зуміють "розкрутити"/збільшити видачу доступної іпотеки (чи просто ще зменшать % на загальну іпотеку), то тут ріст на РН піде вже на 10% і більше, протягом 2022р.! Це все звичайно без всяких фос-мажорів!!!
zРадио написав: Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.
Я купил на все, даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).
На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?
Ваше право нести улыбку хоть впереди себя. Но когда речь об инвестициях, я все же рекомендовал бы дождаться сдачи дома. Искренне желаю, чтобы с этим не возникло проблем.
А насчет моего прогноза - перечитайте его внимательно, о первичке там ни слова, там о недвижимости. Когда вы размещаете депозит на год, то с 1-го по 12-й месяц он не дорожает - он приближается к точке получения инвестиционной прибыли. С первичкой все то же самое, только прибыль и сроки не фиксированные, а переменные, и риски на порядок выше.
PS: если хотите пари, сделайте свой прогноз - с предпосылками, динамикой цены в % и сроками. Я поставлю на исполнение своего, вы - на исполнение своего. А пока у вас нет своего (или вы не нашли в себе смелость поделиться им с веткой), обойдитесь без реактивных оценок в адрес моего
Умение перекрутить - у Вас в молоке от матери. "Недвижимость, но без первички" ... "я и не говорил за 1 сентября" . В народе, говорят просто - пустозвон, умноженное на пафосность и умении перекручивать находу.
zРадио написав:Никто издалека не назовет точную дату и скорость падения. Я неспроста в своем прогнозе использовал годовой интервал по времени и двукратный диапазон по величине коррекции (и даже это является смелым).
могу дать точный прогноз поведения местных растишек в случае если возможное будущее падание КРЖН можно будет привязать к какому-то событию (пуйло, падение рынка недвиги в США, проблемы в еврозоне, схлопывание Китая, техногенная катастрофа в Украине и т.д) - растишки будут вопить, что не не, это не считается, это форс-мажор, этого предвидеть не мог никто
Тем временем Бомбер показывает рост в долларе по новостройкам 8,6% за год, по вторичке рост 8, 37% за год
Тобто Бомбер чітко вказує, що "хрущі" і "брежнєвки" дорожчають з тією ж швидкістю, що й новобуди???? Справжня біда! Як тоді розуміти хайп місцевих ріелторів, що стара 3к квартира на вул.Тампере повинна коштувати 13 000 дол??? Обманюють, паразити?