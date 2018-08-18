zРадио написав:

jay2004 написав: zРадио написав:

Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное - покупать на все свободные деньги.



Я готов к пари с тем, у кого есть такая же твердая, но иная позиция насчет динамики цены. Здесь много любителей предъявить претензию, что я не следую собственному прогнозу, не продавая единственную квартиру, но никто из них не готов сделать обратное -



Я купил на



На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари? Я купил на все , даже одалживал ненадолго у родственников. Семья пару месяцев жила на картохе и водичке (около 5-6 тыс. грн ежемесячные расходы были).На данный момент, с улыбкой смотрю на Ваши "прогнозы". Со мной будете делать пари?

Ваше право нести улыбку хоть впереди себя. Но когда речь об инвестициях, я все же рекомендовал бы дождаться сдачи дома. Искренне желаю, чтобы с этим не возникло проблем.А насчет моего прогноза - перечитайте его внимательно, о первичке там ни слова, там о недвижимости. Когда вы размещаете депозит на год, то с 1-го по 12-й месяц он не дорожает - он приближается к точке получения инвестиционной прибыли. С первичкой все то же самое, только прибыль и сроки не фиксированные, а переменные, и риски на порядок выше.PS: если хотите пари, сделайте свой прогноз - с предпосылками, динамикой цены в % и сроками. Я поставлю на исполнение своего, вы - на исполнение своего. А пока у вас нет своего (или вы не нашли в себе смелость поделиться им с веткой), обойдитесь без реактивных оценок в адрес моего