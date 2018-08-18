ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)
но, вроде как америкосам же надо притормаживать
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:26
ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)
но, вроде как америкосам же надо притормаживать
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:29
С чего она будет расти, если с ней будут бороться? Она уже есть (что никак, кстати, не сказывается на улучшении нашего платежного баланса), потому что ее намеренно разгоняли. Цели достигли, экономика США качественно разогрета - занятость растет, потребительский и инвестиционный спрос растет, банки и бизнес достаточно капитализированы. В ближайшие месяцы начнется возврат к привычному инфляционному таргетированию и работе по снижению стоимости обслуживания долга
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:29
за ссыль спасибо, весьма наглядно
я к тому, что вербальные интервенции на осень будут в том числе использовать аргумент "мы провакцинировались опередив график", теперь надо подумать об экономике
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наша само собой будет быстрее, чудеса маловероятны. Но у нас и так долго копали дно, никакие горячие деньги или кредиты наш РН уже давным давно не грели и не греют, что предпосылок чего бы РН сложился на десяток другой процентов в ближайшие год или два я не вижу.
Возможен, конечно, сценарий очередной сильной девальвации гривны, и соответственно реакции (и то, непропорциональной) РН, но его я бы оценивал как маловероятный (речь именно о сильной девальвации, не о привычной ползучей в несколько процентов)
Если уж притягивать к нашему РН монетарную политику США, то инфляция в США в ближайшее время, вероятно, подрастёт, ФРС в свою очередь позаботится, чтобы ставки не сильно вырасли, и в итоге и у нас, как и во всем мире, ценны в долл эквиваленте тоже в среднем будут чуть расти, даже без особо положительных для рынка тенденций.
При этом с уходом с рынка Аркады и Укрбуда на КРЖН похудело предложение первички, особенно в эконом сегменте, что тоже не предрекает снижения цен. И пока его и не видно, ни по первичке, ни по вторичке, и ваш же ресурс это показывает, а уж если реально мониторить конкретные объекты, то это очень даже заметно.
Потому я, в отличие от зРадио, не ожидаю ни к этой осени, ни к следующей заметного снижения цен в долларе ни по первичке ни по вторичке - возможно, при продолжении накапливания негатива в этом году, и будут ниже, ну пусть порядка 5%, чем на текущий момент, но скорее всего незначительно прибавят
Так что посмотрим
|