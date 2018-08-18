Додано: Суб 17 кві, 2021 16:56

baraka написав: Faceless написав: Если у доллара будет расти инфляция, то с чего именно тогда будет снижение долларовых цен на нашем РН? Если у доллара будет расти инфляция, то с чего именно тогда будет снижение долларовых цен на нашем РН?



ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)



но, вроде как америкосам же надо притормаживать ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)но, вроде как америкосам же надо притормаживать

Наша само собой будет быстрее, чудеса маловероятны. Но у нас и так долго копали дно, никакие горячие деньги или кредиты наш РН уже давным давно не грели и не греют, что предпосылок чего бы РН сложился на десяток другой процентов в ближайшие год или два я не вижу.Возможен, конечно, сценарий очередной сильной девальвации гривны, и соответственно реакции (и то, непропорциональной) РН, но его я бы оценивал как маловероятный (речь именно о сильной девальвации, не о привычной ползучей в несколько процентов)Если уж притягивать к нашему РН монетарную политику США, то инфляция в США в ближайшее время, вероятно, подрастёт, ФРС в свою очередь позаботится, чтобы ставки не сильно вырасли, и в итоге и у нас, как и во всем мире, цены в долл эквиваленте тоже в среднем будут чуть расти, даже без особо положительных для рынка тенденций.При этом с уходом с рынка Аркады и Укрбуда на КРЖН похудело предложение первички, особенно в эконом сегменте, что тоже не предрекает снижения цен. И пока его и не видно, ни по первичке, ни по вторичке, и ваш же ресурс это показывает, а уж если реально мониторить конкретные объекты, то это очень даже заметно.Потому я, в отличие от зРадио, не ожидаю ни к этой осени, ни к следующей заметного снижения цен в долларе ни по первичке ни по вторичке - возможно, при продолжении накапливания негатива в этом году, и будут ниже, ну пусть порядка 5%, чем на текущий момент, но скорее всего незначительно прибавятТак что посмотрим