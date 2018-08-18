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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7167716871697170

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 42
1. Зросли більш, як на 15%
17%
7
2. Зросли на 10 - 15%
5%
2
3. Зросли на 5 - 10%
19%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
29%
12
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
3
9. Впали більш, як на 15%
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:26

  Faceless написав:Если у доллара будет расти инфляция, то с чего именно тогда будет снижение долларовых цен на нашем РН?


ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)

но, вроде как америкосам же надо притормаживать
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:29

  Faceless написав:Если у доллара будет расти инфляция, то с чего именно тогда будет снижение долларовых цен на нашем РН?


С чего она будет расти, если с ней будут бороться? Она уже есть (что никак, кстати, не сказывается на улучшении нашего платежного баланса), потому что ее намеренно разгоняли. Цели достигли, экономика США качественно разогрета - занятость растет, потребительский и инвестиционный спрос растет, банки и бизнес достаточно капитализированы. В ближайшие месяцы начнется возврат к привычному инфляционному таргетированию и работе по снижению стоимости обслуживания долга
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:29

  zРадио написав:
  baraka написав:моя позиция такая: в экономике Украины дальше "накапливается" слабость, когда-нибудь она выльется в фазовый переход в сторону удешевления. Что будет триггером для падения цен - совершенно не принципиально


Абсолютно правильно, но в случае возникновения неэкономического триггера вспоминать о "накопившихся" экономических предпосылках будет неправильно (в смысле, правильно, но крамольно, а значит и лишено риторического смысла)

  baraka написав:кстати, они к осени вероятно провакцинируются и будут готовы ещё раз (у них активность по вакцинации завёрнута в так называемую операцию "warp-speed", денег на это не жалеют). То есть по времени - совпадает.


К осени будут готовы - это раз. Не позднее осени будут вынуждены - это два. Инфляция в марте уже бьет рекорды 9-летней давности, а ведь это только 12-й месяц QE. Динамика там "впечатляет":
Валютный рынок в контексте ДС


за ссыль спасибо, весьма наглядно

я к тому, что вербальные интервенции на осень будут в том числе использовать аргумент "мы провакцинировались опередив график", теперь надо подумать об экономике
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:Если у доллара будет расти инфляция, то с чего именно тогда будет снижение долларовых цен на нашем РН?


ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)

но, вроде как америкосам же надо притормаживать


Наша само собой будет быстрее, чудеса маловероятны. Но у нас и так долго копали дно, никакие горячие деньги или кредиты наш РН уже давным давно не грели и не греют, что предпосылок чего бы РН сложился на десяток другой процентов в ближайшие год или два я не вижу.
Возможен, конечно, сценарий очередной сильной девальвации гривны, и соответственно реакции (и то, непропорциональной) РН, но его я бы оценивал как маловероятный (речь именно о сильной девальвации, не о привычной ползучей в несколько процентов)

Если уж притягивать к нашему РН монетарную политику США, то инфляция в США в ближайшее время, вероятно, подрастёт, ФРС в свою очередь позаботится, чтобы ставки не сильно вырасли, и в итоге и у нас, как и во всем мире, цены в долл эквиваленте тоже в среднем будут чуть расти, даже без особо положительных для рынка тенденций.
При этом с уходом с рынка Аркады и Укрбуда на КРЖН похудело предложение первички, особенно в эконом сегменте, что тоже не предрекает снижения цен. И пока его и не видно, ни по первичке, ни по вторичке, и ваш же ресурс это показывает, а уж если реально мониторить конкретные объекты, то это очень даже заметно.
Потому я, в отличие от зРадио, не ожидаю ни к этой осени, ни к следующей заметного снижения цен в долларе ни по первичке ни по вторичке - возможно, при продолжении накапливания негатива в этом году, и будут ниже, ну пусть порядка 5%, чем на текущий момент, но скорее всего незначительно прибавят
Так что посмотрим
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:52

  Faceless написав:Если уж притягивать к нашему РН монетарную политику США, то инфляция в США в ближайшее время, вероятно, подрастёт, ФРС в свою очередь позаботится, чтобы ставки не сильно вырасли, и в итоге и у нас, как и во всем мире, ценны в долл эквиваленте тоже в среднем будут чуть расти, даже без особо положительных для рынка тенденций.


Докладываю.
Цены будут расти на всё. Но равномерно и постепенно.
И при этом также равномерно и пропорционально будет расти з/п и доходы пипла.
Не будет необходимости поднимать ставки.
При этом, накопления в долларе (деньгах) обесценятся. И главное - обесценится долг США и резко снизится его соотношение к размеру ВВП.
Так уже было после войны. 8)
Вывод:
Пока не поздно решайте квартирный вопрос. В противном случае придется на нее копить по второму кругу. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:14

  Libo написав:Докладываю.
Цены будут расти на всё. Но равномерно и постепенно


Равномерно и пестепенно - это как всегда. Т.е. кэп

  Libo написав:И при этом также равномерно и пропорционально будет расти з/п и доходы пипла


То же самое

  Libo написав:Не будет необходимости поднимать ставки


Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет :mrgreen:

  Libo написав:При этом, накопления в долларе (деньгах) обесценятся


Где? В США - будет (равномерно и постепенно). У нас - не будет по причине систематического внешнеторгового дефицита и растущих расходов по обслуживанию долга


  Libo написав:Вывод:
Пока не поздно решайте квартирный вопрос. В противном случае придется на нее копить по второму кругу. :idea:


Квартирный вопрос здесь вообще вынесен за скобки - спор ведется об удачных и неудачных инвестиционных решениях. Для жизни покупать нужно тогда, когда 1) есть такое желание и 2) как только появляется возможность
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Квартирный вопрос здесь вообще вынесен за скобки - спор ведется об удачных и неудачных инвестиционных решениях. Для жизни покупать нужно тогда, когда 1) есть такое желание и 2) появляется возможность

Интересно, случай Сержика относится к п. 1 или п. 2
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:21

Можна зробити висновок, що ракети на ринку нерухомості в середньостроковому горизонті чекати не варто, більш ймовірний повільний ріст цін, або вештання навколо поточних рівнів (на думку одних форумчан), або повільне падіння (на думку інших).

П.С.
  Libo написав:Пока не поздно решайте квартирный вопрос. В противном случае придется на нее копить по второму кругу. :idea:


от аби знати коли те пізно може настати :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:45

  zРадио написав:
  Libo написав:Не будет необходимости поднимать ставки


Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет :mrgreen:



Писец, ты что там читаешь, чем вас там в ольгино пичкают ?! :shock:
Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2013 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь. :lol:
Libo
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