ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)
но, вроде как америкосам же надо притормаживать
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Додано: Суб 17 кві, 2021 16:26
ну, например, если инфляция гривны будет расти быстрее чем инфляция доллара (наши будут печатать больше чем печатают америкосы)
но, вроде как америкосам же надо притормаживать
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:29
С чего она будет расти, если с ней будут бороться? Она уже есть (что никак, кстати, не сказывается на улучшении нашего платежного баланса), потому что ее намеренно разгоняли. Цели достигли, экономика США качественно разогрета - занятость растет, потребительский и инвестиционный спрос растет, банки и бизнес достаточно капитализированы. В ближайшие месяцы начнется возврат к привычному инфляционному таргетированию и работе по снижению стоимости обслуживания долга
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 кві, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:29
за ссыль спасибо, весьма наглядно
я к тому, что вербальные интервенции на осень будут в том числе использовать аргумент "мы провакцинировались опередив график", теперь надо подумать об экономике
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наша само собой будет быстрее, чудеса маловероятны. Но у нас и так долго копали дно, никакие горячие деньги или кредиты наш РН уже давным давно не грели и не греют, что предпосылок чего бы РН сложился на десяток другой процентов в ближайшие год или два я не вижу.
Возможен, конечно, сценарий очередной сильной девальвации гривны, и соответственно реакции (и то, непропорциональной) РН, но его я бы оценивал как маловероятный (речь именно о сильной девальвации, не о привычной ползучей в несколько процентов)
Если уж притягивать к нашему РН монетарную политику США, то инфляция в США в ближайшее время, вероятно, подрастёт, ФРС в свою очередь позаботится, чтобы ставки не сильно вырасли, и в итоге и у нас, как и во всем мире, цены в долл эквиваленте тоже в среднем будут чуть расти, даже без особо положительных для рынка тенденций.
При этом с уходом с рынка Аркады и Укрбуда на КРЖН похудело предложение первички, особенно в эконом сегменте, что тоже не предрекает снижения цен. И пока его и не видно, ни по первичке, ни по вторичке, и ваш же ресурс это показывает, а уж если реально мониторить конкретные объекты, то это очень даже заметно.
Потому я, в отличие от зРадио, не ожидаю ни к этой осени, ни к следующей заметного снижения цен в долларе ни по первичке ни по вторичке - возможно, при продолжении накапливания негатива в этом году, и будут ниже, ну пусть порядка 5%, чем на текущий момент, но скорее всего незначительно прибавят
Так что посмотрим
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:52
Докладываю.
Цены будут расти на всё. Но равномерно и постепенно.
И при этом также равномерно и пропорционально будет расти з/п и доходы пипла.
Не будет необходимости поднимать ставки.
При этом, накопления в долларе (деньгах) обесценятся. И главное - обесценится долг США и резко снизится его соотношение к размеру ВВП.
Так уже было после войны.
Вывод:
Пока не поздно решайте квартирный вопрос. В противном случае придется на нее копить по второму кругу.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:14
Равномерно и пестепенно - это как всегда. Т.е. кэп
То же самое
Глава ФРС заявляет, что будет повышать, но Libo докладывает, что необходимость в этом исчезнет
Где? В США - будет (равномерно и постепенно). У нас - не будет по причине систематического внешнеторгового дефицита и растущих расходов по обслуживанию долга
Квартирный вопрос здесь вообще вынесен за скобки - спор ведется об удачных и неудачных инвестиционных решениях. Для жизни покупать нужно тогда, когда 1) есть такое желание и 2) как только появляется возможность
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, случай Сержика относится к п. 1 или п. 2
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:21
Можна зробити висновок, що ракети на ринку нерухомості в середньостроковому горизонті чекати не варто, більш ймовірний повільний ріст цін, або вештання навколо поточних рівнів (на думку одних форумчан), або повільне падіння (на думку інших).
П.С.
от аби знати коли те пізно може настати
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:45
Писец, ты что там читаешь, чем вас там в ольгино пичкают ?!
Пауэлл четко сказал, что будут держать ставки diamond hands по крайней мере до конца 2023 года. А ты до сих пор эшелоны под откос пускаешь.
Востаннє редагувалось Libo в Суб 17 кві, 2021 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:51
авас в розвідці чим пічкають?
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